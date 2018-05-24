Kuzey Irak'ta 23 Km! PKK kamplarına askeri üs

Türkiye sınırından Irak’ın kuzey topraklarına doğru 23 kilometrelik alanı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, açtığı ve halen yapımı devam eden yeni yollarla da bu üsleri hem birbirine hem de Türkiye’ye bağladı. 11 Mart’tan bu yana kararlılıkla süren operasyonda şu ana kadar 131 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonla gerek ülkenin gerekse bölgenin güvenliğini sağlayan Mehmetçik, önceki yıllarda terör örgütü PKK üyeleri tarafından Irak’ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerin de ekilip biçilmesini sağlıyor. Teröristlerden temizlenen alanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan bölge halkı, Mehmetçik’e teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.

PKK’nın korkulu rüyası

Mehmetçik, terörle mücadelede çoğu yerli ve milli olan son teknoloji cihazlarla savunma araçları kullanıyor. Bunlardan özellikle insansız hava araçları, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Mehmetçik kullandığı, drone “Serçe 3”, Milli Piyade Tüfeği “MPT-76”, “Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA)”, 7/24 gözetleme yapan “ASIR”, lazer hedef işaretleme cihazı “Engerek” ve çeşitli termal kamera ve savunma silahlarıyla sınırda adeta kuş uçurtmuyor.