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    Kuzey Irak'ta 20 üs

    Uğur ERGAN
    28.06.2018 - 01:38 | Son Güncelleme:

    Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı süren operasyonda 20 geçici üs kuruldu. Bu arada Kandil’deki PKK elebaşları Karayılan ve Bayık’ın şifreli konuşmaları ortaya çıktı.

    Kuzey Irakta 20 üsTÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 10 Mart’ta başlattığı Kuzey Irak operasyonu hız kesmeden sürerken kurulan geçici üs sayısı dokuz artışla 20’yi buldu. TSK unsurlarının bölge içinde ilerleyişi terör örgütünün yönetiminde paniğe yol açıyor. Kandil Dağı’nın çoğunlukla İran tarafında hareket ettikleri değerlendirilen elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın şifreli telsiz konuşmaları da istihbarat birimleri tarafından kaydedildi. İki ismin, örgütün ‘ön cephe’ olarak adlandırdığı yerlerdeki alt kademe teröristleri suçlayıp, tehdit ederek, “Gereken direnci gösteremiyorsunuz. Hiç direnemiyorsunuz. Çok sayıda mevzi kaybettik. Kandil düşerse, her şey biter” dedikleri tespit edildi.

    Güvenlik kaynakları, TSK’nın üs kurarak kalıcı hale geldiği yerlerden çekilen terör örgütü PKK’nın ciddi düzeyde maddi kayba uğradığına da dikkat çektiler. Bölgedeki köylülerden başta ‘sözde yol ve hizmet vergisi’ adı altında düzenli haraç toplayan örgütün, bu gelir kapısının da kapanmaya başladığı bildirildi.

    87 TERÖRİST ETKİSİZ
    TSK geçen hafta PKK’nın Türkiye içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak ile Kuzey Irak’ta devam eden operasyonlarda 87 teröristi etkisiz hale getirmişti. Operasyonlarda, 134 adet piyade tüfeği, 2 adet Milan tanksavar silahı, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet SA-18 füze, 8 adet RPG-7 roketatar, 9 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 7 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, 15 adet makineli tüfek gibi çok sayıda silah ele geçirilmişti. TSK, dün de Kuzey Irak’ta Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında PKK hedeflerinin imha edildiğini duyurdu.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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