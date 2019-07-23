Kurban Bayramı tatili ne zaman? 2019 resmi tatil günleri
Kurban bayramı tatiline yönelik araştırmalar, temmuz ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte hız kazandı. Bayram tatili planlarına şimdiden şekil vermek isteyen özel sektör ve kamu çalışanı yüz binlerce vatandaş, Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman başlayacağını ve bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?
İslam dünyası tarafından kutlanan iki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı için artık kısa bir süre kaldı. Bayram tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, bayram tatilinin kaç gün olarak belirleneceği merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2016 yılında, Kurban Bayramın'da da 9 gün kesintisiz izin imkânı vardı. Bayramın ilk günü pazartesiye denk geliyordu. Yalnız cuma, tek gün açıkta kalıyordu ve o da idari izinle kapatılmıştı.
Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı ise iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan "Kurban bayramında 9 gün tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
Yılın 7 aylık dönemi geri kalmak üzere dolasıyla, bu yıl yapılması planlanan resmi tatillerin pek çoğu tamamlandı. Vatandaşlar bu yılın geri kalan döneminde; Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil yapacak.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle