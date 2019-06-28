Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla, kurban bayramı tatili ve tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı'nda kurbanlık almak için bütçe ayıracak olan yada bayramı fırsata çevirip şehir dışına girmek isteyenler, Diyanet'in yayımladığı Kurban Bayramı günlerini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, 2019 Kurban Bayramıyla ilgi merak edilenler.
Haziran ayı başında idrak edilen Ramazan Bayramı sonrası temmuz ayına girmemize kısa zaman kala, Kurban Bayramı da gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayı içerisinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın bu sene hangi tarihe denk geleceği merak konusu oldu. Öte yandan, Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başladı. İşte, 2019 Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı tatiliyle ilgili detaylar.
KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHE GELİYOR?
Kurban Bayramı'nın arefe günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2016 yılında, Kurban Bayramı’nda da 9 gün kesintisiz izin imkânı vardı. Bayramın ilk günü pazartesiye denk geliyordu. Yalnız cuma, tek gün açıkta kalıyordu ve o da idari izinle kapatılmıştı.
Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı ise iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan "Kurban bayramında 9 gün tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.
Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
2019 kurbanlık fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurbanlık fiyatlarının temmuz ay itibariyle belli olması bekleniyor.
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