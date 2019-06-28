Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
GeriGündem Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
28.06.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla, kurban bayramı tatili ve tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı'nda kurbanlık almak için bütçe ayıracak olan yada bayramı fırsata çevirip şehir dışına girmek isteyenler, Diyanet'in yayımladığı Kurban Bayramı günlerini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, 2019 Kurban Bayramıyla ilgi merak edilenler.

Haziran ayı başında idrak edilen Ramazan Bayramı sonrası temmuz ayına girmemize kısa zaman kala, Kurban Bayramı da gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayı içerisinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın bu sene hangi tarihe denk geleceği merak konusu oldu. Öte yandan, Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başladı. İşte, 2019 Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı tatiliyle ilgili detaylar.

KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHE GELİYOR? 

Kurban Bayramı'nın arefe günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2016 yılında, Kurban Bayramı’nda da 9 gün kesintisiz izin imkânı vardı. Bayramın ilk günü pazartesiye denk geliyordu. Yalnız cuma, tek gün açıkta kalıyordu ve o da idari izinle kapatılmıştı.

Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı ise iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan "Kurban bayramında 9 gün tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.
Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

2019 kurbanlık fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurbanlık fiyatlarının temmuz ay itibariyle belli olması bekleniyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ankara'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...
Karı- koca Kadıköy'ü bu hale getirdiler
Mersin’de kanlı pusu! İşe gitmek için evinden çıkmıştı…
O dizinin oyuncuları gözaltına alındı!