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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kumarda kazandı ‘koruma’da kaybetti... 199 bin dolar dolandırıldı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Kumarda kazandı ‘koruma’da kaybetti... 199 bin dolar dolandırıldı

KKTC’nin Girne kentinde bir otelde kumar oynayan ve 198 bin 500 dolar kazanan Bahreyn Prensi İsmail Hüseyin Akbar, parasını transfer etmekle görevlendirdiği adamları tarafından soyuldu. KKTC polisi, 3 Arap dolandırıcıdan birini Güney Kıbrıs Rum yönetimi sınırında yakaladı.

KÖRFEZ ülkelerinden Bahreyn’in kraliyet ailesine mensup Prens İsmail Hüseyin Akbar, haziran ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde 5 yıldızlı bir otelde kumar oynadı. Rulet başta olmak üzere birçok oyun masasında kumar oynayan Prens Akbar, gecenin sonunda 198 bin 500 dolar kazandı. Prens, kendisini otele getiren 3 adamını da paranın transferiyle görevlendirdi. Akbar ülkesine dönerken para transferiyle görevli adamları Girne’de kaldı. 3 dolandırıcıdan 2’si Prens’e parasını ulaştırmak yerine ellerinde nakitle KKTC’den ayrıldı.

Prens Akbar’ın ‘Soyuldum’ ihbarı polise geçen ay geldi. KKTC mali polisi, Prens’in kendi adamlarına parayı nasıl teslim ettiği ve 198 bin 500 doların para kambiyo yasasına aykırı olarak (10 bin Euro ve eşdeğerinde nakit döviz transferi bildirime izne tabi) KKTC dışına nasıl çıkartıldığını soruşturmaya başladı. KKTC sınırları içinde kalan şüphelilerden Fadi el Khoury, üç gün önce Güney Kıbrıs Rum yönetimine geçiş noktalarından Beyarmudu kapısından kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis, şüpheli Fadi el Khoury’nin cep telefonundan diğer şüpheliler İ.M. ve İ.Ç. ile yaptığı mesajlaşma ve görüşmeleri incelemeye aldı. Girne’de önceki gün mahkemeye çıkartılan Fadi el Khoury tutuklandı.

DOLANDIRICILAR YAKIN ÇEVRESİNDEN

KKTC’de konunun uzmanları, casino sektöründe Ortadoğu pazarının önemli yer tuttuğunu belirterek herhangi bir kumarhane kasasından paranın kazanan dışında başka kişilere verilemeyeceğine dikkat çekiyor. Casino’ların önemli bölümü Arap ülkelerine pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini kendi personeli ile yürütüyor ancak sektörde Jankeeteer (sektörde ‘cankıt’ deniliyor) adı verilen ve getirdikleri müşterinin kaybettiği miktar üzerinden komisyon alan aracılar da faaliyet gösteriyor. Arap müşterilerin casino seçimlerinde yakın çevrelerinin tavsiyeleri önemli yer tutuyor. Son olayda Bahreyn Prensi’nin, güvendiği ve parasını emanet ettiği yakın çevresi tarafından dolandırıldığı belirtiliyor.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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