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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.02.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Küçük yaştaki baldızının fotoğrafları bilgisayarında çıkmıştı! Eniştenin cezası belli oldu

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Küçük yaştaki baldızının fotoğrafları bilgisayarında çıkmıştı! Eniştenin cezası belli oldu

Bursa’da 13 yaşındaki baldızının çıplak fotoğrafları çalıştığı bankanın bilgisayarında bulununca hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açılan enişteye 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararın ardından küçük kızın annesi, ‘Verilen karar yüreğimize su serpti, şimdi sıra torunumu o adamın soyadından kurtarmak. Anneler; mağdur kızlarımızı kaybetmeyelim, onları kazanalım’ dedi.

Olay geçen yıl Şubat ayında meydana geldi. Bursa’da bir bankada memur olarak çalışan 33 yaşındaki M.A.; 18 yaşından küçük baldızı B.K.'ye ait çıplak fotoğrafları işyeri bilgisayarında unuttu. Bankayı denetlemeye gelen müfettişlerin fotoğrafları fark etmesi üzerine; hakkında "çocuğa yönelik cinsel taciz ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu yargılanan sanık M.A. hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Küçük kızın annesi kararın ardından, M.A. ile halen evli olan diğer kızının boşanması ve sanıktan olan torununun soyadını değiştirmek için hukuk mücadelesi vereceklerini belirtti.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın son celsesinde sanık hakkında karar verildi. Karardan önce son sözü sorulan M.A. iddiaları kabul etmeyerek suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti M.A’nın söz konusu suçu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek sanığa, çocuğa yönelik cinsel taciz ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından toplamda 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

"BİZE YALAN SÖYLEDİ"

Kararın ardından konuşan mağdur kızın annesi A.K. yaşadıkları süreci anlattı. Kızının yaklaşık 1 sene boyunca damadı tarafından tehdit edilerek taciz edildiğini yaklaşık 1 yıl da hukuk mücadelesi verdiklerini kaydeden anne, kararın kendilerini son derece memnun ettiklerini söyledi. Mağdur anne A.K. evladı gibi gördüğü damatları tarafından kendilerine yaşatılan üzücü olayı anlattı.

Damadının kendilerine işten ayrılma konusunda yalan söylediğini belirten anne A.K., "Evladım dediğim damadım bize böyle bir acı yaşattı. Ben çocuğuna çok dikkat eden bir anneydim. Bu tür haberleri okuyunca çok üzülürdüm ama 'insan asla başıma gelmez' demesin. Her şey geliyormuş insanın başına. Kızıma tehditle çok kötü şeyler yaşatmış. Biz olayı kızımın okuldaki öğretmenlerinden öğrendik. Damadım bize; şefine küfür ettiği için işten ayrıldığını söylemişti, meğer kızımın fotoğrafları çıkmış bilgisayarından. Büyük kızım olaydan sonra boşanma davası açtı. Ç

"ŞİMDİ SIRA TORUNUMU VE KIZIMI SOYADINDAN KURTARMAK.."

ok şükür taciz dosyası bitti ve adalet yerini buldu. Sanığa 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar bütün ailemizin yüreğine su serpti. Şimdi sırada kızımı ve torunumu o adamın soyadından kurtarmak kaldı. En kısa zamanda kızımın boşanmasını yetkili mahkemelerden istiyorum. Çünkü boşanma için bu davayı bekliyorlardı. Torunumun da soyadını değiştirmek istiyorum. Ayrıca kızları benim kızım gibi taciz edilen annelere de seslenmek istiyorum. Asla çocuklarınıza kızmayın. Onlar biz kızarız diye yaşadıklarını gizliyor. Benim kızım bizden çekindiği için bir yıl çekti bu işkenceyi. Ama bize söyleseydi, bir sene önce bitecekti yaşadıkları. Kızlarımızı kaybetmeyelim, kızlarımızı kazanalım. Onlara sahip çıkalım” dedi.

“ADALETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ”

Damadının son duruşmada bile suçunu kabul etmediğini ve ailesinin de ‘Oğlumuza iftira atıyorlar’ dediğini dile getiren anne A.K., "Sanık son konuşmasında suçunu kabul etmedi. Ailesi sürekli oğullarına iftira attığımızı söyledi. Fakat şükürler olsun adalet yerini buldu. Artık iftira diyemiyorlardır herhalde. Babası sürekli derdi ki ‘Adaletin kestiği parmak acımaz’ ben de şimdi onlara o sözü hatırlatmak istiyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz” ifadelerini kullandı.

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