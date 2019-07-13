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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.07.2019 - 23:39, Son Güncelleme:

KPSS saat kaçta başlayacak? KPSS kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek?

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KPSS saat kaçta başlayacak? KPSS kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. KPSS’ye kısa bir süre kala, sınavın oturumlarının saat kaçta başlayacağı ve kaç dakika süreceği merak konusu oldu. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak? KPSS kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek?

Memur adaylarının aylardır çalıştığı KPSS sınavı için beklenen gün geldi. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılım sağlayacak adaylar, sınavların başlama saati ile sınavların süresini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

SAAT 10’DAN SONRA BİNALARA GİRİŞ OLMAYACAK

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 644 bin 557 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılacak.

Sınavın sabah oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür saat 10.15'te yapılacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Öğleden sonra 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumuna katılacakların da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

Adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI GELECEK HAFTA

Öte yandan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek.

Bu kapsamda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.

İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3. oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.

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