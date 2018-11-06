KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı
KPSS Ön Lisans Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı. Ön lisans düzeyindeki KPSS soru ve cevaplarını resmi sayfası üzerinden erişime açan ÖSYM, Twitter üzerinden bilgilendirmede bulundu. İşte, KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları
4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön LisansTemel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 6 Kasım 2018 tarihinde saat 16.15’ten itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.
2018- KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2018-KPSS Ön Lisans sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.
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