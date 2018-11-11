KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Geçtiğimiz 4 Kasım'da uygulanan, genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 sorunun yer aldığı KPSS ön lisans düzeyinin sonuçları, sınava katılım sağlayan ortaöğretim mezunu kişilerin bir numaralı gündem maddesi oldu. Söz konusu sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. İşte, KPSS ön lisans sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih...

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Ön lisans mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunanlara yönelik 4 Kasım'da düzenlenen düzenlenen sınavın sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden 29 Kasım 2018’de adayların erişimine açılacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KAMUYA İŞÇİ ALIMI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi mesleklere ilişkin iş gücü taleplerinin "kariyer meslek" olarak nitelendirildiği yönetmeliğe göre, kariyer mesleklerde işçi talepleri ulusal düzeyde verilecek. Diğer işçi taleplerinin ise hangi düzeyde karşılanacağı kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, işçi taleplerini işçi alımını yapacakları yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verecek ancak aynı anda birden fazla ilde işçi alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları, işçi taleplerini bölge veya merkez teşkilatının bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verecek.

Sınava tabi talepler, önlisans ve lisans düzeylerinden yalnızca birinden yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, işçi alımı yapacakları meslek veya pozisyona ilişkin 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla üst yaş sınırı belirleyebilecek. İşçi alım talebinin ilanından itibaren adaylara tanınan 10 günlük başvuru süresi 5 güne indirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının önlisans ve lisans düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla, aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla; ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecek işçilerle, temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalıştırılacak işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenecek. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılacak. Adaylar, istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Kurum tarafından oluşturulan KPSS/EKPSS’ye tabi aday listeleri, açık iş sayısının üç katından dört katına çıkarılacak.

Kurum tarafından oluşturulan listeler, son başvuru tarihini izleyen günden itibaren iki iş günü içinde sınav yapmak ve/veya kura çekmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecek.

Kamu kurum veya kuruluşlarının yaptığı sınava, İŞKUR tarafından gönderilenlerden, açık iş sayısının altında katılım olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, başvuru yaptığı halde gönderilen listelere giremeyen en yüksek puanlı kişiden başlanmak suretiyle, İŞKUR tarafından kalan açık iş sayısının dört katını tamamlayacak şekilde yeni bir liste gönderilecek.

Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacak. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, işe yerleştireceği kişileri İŞKUR tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirleyecek. Sınav, yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılacak.

İşe alım süreci, kamu kurum ve kuruluşlarınca İŞKUR tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip 20 gün içinde tamamlanacak.

İŞKUR tarafından bundan önce ilanı yayımlanan işçi alımlarında ilanın yayım tarihinde yürürlükte bulunan hükümler, henüz ilanı yayımlanmayan yeni işçi alımlarında ise söz konusu Yönetmelik değişikliği hükümleri uygulanacak.