KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KPSS sınavları ne zaman?

KPSS 2020 takvimi ÖSYM'nin en çok araştırılan konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. KPSS sınavının farklı oturumları için tarih araştırmaları, bu kapsamda sınava katılım sağlayacak kişilerce araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

LİSANS KPSS TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

Bu sınavın başvuruları ise; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak açıklandı.

ÖNLİSANS KPSS TAKVİMİ

KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Bu sınavın başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

ORTAÖĞRETİM KPSS TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlenen oturumu; 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.

Bu sınavın başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.