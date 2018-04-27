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    KPSS başvuruları mayıs ayında başlayacak! 2018 KPSS ne zaman?

    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hazırlıklarını sürdüren memur adayları bir yandan da başvuru tarihini kaçırmamak için araştırma yapıyor. 2018'de yapılacak KPSS tarihleri aylar öncesinden ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Bu yılın takvimine göre lisan ve önlisans mezunlarının gireceği KPSS sınavlarının başvuruları mayıs ayında alınacak. Peki 2018 KPSS başvuruları mayısın kaçında başlayacak?

    Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirilecek memurların belirlenmesi için yapılan KPSS’nin başvuru süreci için kısa bir süre kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2018 takvimine göre, KPSS yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi sınavları için başvurular 10-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

    KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

    2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    Sınav Tarihi: 22.07.2018
    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
    Sonuç günü: 31.08.2018

    2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

    Sınav Tarihi: 28.07.2018
    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
    Sonuç günü: 31.08.2018

    2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

    Sınav Tarihi: 29.07.2018
    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
    Sonuç günü: 31.08.2018

    2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

    Sınav Tarihi: 05.08.2018
    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
    Sonuç günü: 31.08.2018

    2018-KPSS Ortaöğretim

    Sınav Tarihi: 07.10.2018
    Başvuru tarihi: 03.07.2018 – 19.07.2018
    Sonuç günü: 08.11.2018

    KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    Sınav Tarihi: 09.12.2018
    Başvuru tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018
    Sonuç günü: 04.01.2019

     

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