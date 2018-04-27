KPSS başvuruları mayıs ayında başlayacak! 2018 KPSS ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirilecek memurların belirlenmesi için yapılan KPSS’nin başvuru süreci için kısa bir süre kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2018 takvimine göre, KPSS yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi sınavları için başvurular 10-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak.



KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav Tarihi: 22.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

Sınav Tarihi: 28.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

Sınav Tarihi: 29.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav Tarihi: 05.08.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi: 07.10.2018

Başvuru tarihi: 03.07.2018 – 19.07.2018

Sonuç günü: 08.11.2018

KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09.12.2018

Başvuru tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018

Sonuç günü: 04.01.2019