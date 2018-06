'Koltuk sevdasına tutulanların partimizde yeri yoktur'

AK PARTİ OYLARINI İNDİRDİLER

“CHP örgütlerinin hangi koşullarda bir zoru gerçekleştirdiğini tüm dünyanın ve vicdan sahibi olan herkesin bilmesini isterim. Seçimlerde toplumun üzerindeki ölü toprağını, korku ve sindirmeyi kaldırdılar. Yüreklice davrandılar. Sonuç şu; iktidar partisine 7 puan kaybettirdiler. Sıradan bir başarı değildir. 49.5 olan oyları 42.5’e düştü. Bu bizim için çok önemli bir sonuçtur. Güçlü ve aydınlık bir Türkiye’nin kapısını araladılar. Güçlü ve aydınlık bir Türkiye beklentisi içinde olanları yüreklendirdiler. ‘Biz yapabiliriz’ algısını toplumun her kesimine ve tüm dünyaya anlattılar.



HER İSTEDİĞİNİ YAPAMAYACAK

Dünün tek adamı, güçlü adamı bugünün artık topal ördeğidir. Herkes bu gerçeği bilsin. Her istediğini yapamayacak. Milletin bize verdiği yetkinin ne anlama geldiğini ve bu yetkiyi nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Bu milletin demokrasiye, birlikte yaşama, kavgadan uzak durma özlemi var. Bunu sağlayacak olan halkın bize verdiği yetki ve bizim parlamentodaki gücümüz olacaktır. Özetle duvarın bir kısmını yıktık. Aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalanını da yıkacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti’dir. 7 puan kaybetti, parlamentoda çoğunluğunu kaybetti. Kazanan da demokrasidir, sandığa gidip oy veren, demokrasiyi savunan milyonlardır.



ANADOLU’YU BARIŞTIRDIK

Seçime girmeden önce iktidar partisinin demokrasiye kumpas kurduğunu fark ettik. Bir siyasal partinin önünü açtık. Belki de Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Rakibimiz olan bir siyasal partinin seçime girmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Anadolu’yu barıştırdık. ‘Asla yan yana gelemezler’ diye nutuklar atanların nutuklarını boşa çıkardık.



Millet İttifakı’nı kurduk. Toplumun gerginlikten uzak durmasını sağladık. Eski kavgaları bir yana bırakıp ortak bir geleceğe bakma hedefini ortaya koyduk. Millet İttifakı, bizim tarihimizin en önemli demokratik kurullarından birisi olacaktır. Her türlü baskı, tehdide rağmen sandık güvenliğini sağlamak namus borcumuzdu. Her oyun üzerine titredik. Demokrasimize sahip çıktık.



TÜM RENKLERİ MECLİS’E TAŞIDIK

Bu süreçte Orta Anadolu’da artık CHP’nin sesi daha gür çıkacak. Uzun yılladır milletvekili çıkaramadığımız 13 ilde milletvekili çıkardık. O iller şu tabloyu net görecekler; parlamentoda bir sesimiz var ve bizim sorunlarımızı dile getirecek bir milletvekilimiz var. Hem sahada hem parlamentoda görecekler ve herkes buna tanık olacak. 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği seçim barajını yerle bir ettik. Millet ittifakı ile önemli bir adım atıldı. Sonuçta kazanan demokrasi oldu. Eskiden iktidarın istediği iki partili bir parlamentoydu, şimdi bütün renkleri parlamentoya taşımayı başardık.



KARARNAMELER İRDELENECEK

Her milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı gönül birliği içinde milletin hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Sarayın çıkardığı kararnameler sonuna kadar irdelenecek. Milletin hukukuna zarar getirecek her düzenleme için parlamentoda mücadele verilecek. Vatandaşın hakkı, hukuku ve adaleti korunacak. Gazi Meclisimizin itibarını koruyacağız. Yetkilerinin büyük kısmının elinden alındığını biliyoruz. Ana hedefimiz bütün o yetkilerin parlamentoya iade edilmesidir. Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değil, tıpkı bu seçimlerin sıradan olmadığı gibi. Vatandaşın hakkını korurken ekonomisini de koruyacağız.



ORTAK HEDEFLERİ OLMALI

Arkadaşlarıma üç konuda talimat verdim. Örgüt, il başkanı, ilçe başkanı ve milletvekilleri hep beraber çalışacaklar. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur. Bireysel çıkışlarla kendisine yol arayan kişilerin bu partide işi yoktur. Bu partiye gelecek kişilerin hepsinin ortak özlemleri, hedefleri olmak zorundadır. Bu hedeflerle ilgilenen ve savunan her kişinin başımızın üstünde yeri vardır. Bireysel çıkar peşinden koşup da ‘milletvekili olmadığım için ben şimdi eleştireceğim.’ Bu koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yoktur.”



ERDOĞAN'A: NESİNİ TEBRİK EDECEĞİM

(Erdoğan’ı tebrik edecek misiniz) Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim? Dikta heveslisi olan birisi tebrik edilmez. ‘Seni kutluyorum başarı elde ettin’. Hangi başarıyı elde etti. Topal ördek durumunda. Mevlana diyor ki ‘Dikeni sularsanız adaletsizliği perçinlersiniz’. Biz dikeni sulama niyetinde değiliz. Mevlana yine diyor ki, ‘Dostluk edeceğiniz kişileri iyi bulun. Bülbül sizi güle, karga çöplüğe götürür.’ Biz bülbül ve gülden yanayız. Seçimde değil demokraside hile var. Eşit şartlarda bir mücadele olmadı. Bunu mazeret olarak ileri sürmüyorum.”



(Mahir Ünal’ın ‘İnce artık CHP’nin doğal lideri’ açıklamaları) Yüzde 49.5 oy alan bir partinin genel başkanı saraya çekilip istifa edeceksin diye elinden istifa dilekçesi alındığı zaman Mahir Bey neredeydi? Biz hiçbir zaman dış telkinlerle ya da birilerinin telkiniyle kendi politikamızı oluşturmayız. Bir geleneğimiz var. Birilerinin talimatıyla el kaldırıp indiren bir parti değiliz. Sayın Ünal önce kendi partisine baksın. CHP’nin bütün üyeleri, oturur konuşuruz, tartışırız. Biz demokrasiye inanan bir partiyiz. Tek adama teslim olan bir parti değiliz. Mahir Ünal kendi partisinin tek adama teslim edildiğini herhalde benden çok daha iyi biliyordur.”



İNCE'NİN FAZLA OY ALMASI DOĞAL

(Muharram İnce ile CHP’nin oyu arasındaki 8 puanlık fark ve istifa iddiaları konusunda) Muharrem Bey’in CHP’den fazla oy almasını öteden beri savunduk, zaten aksi halde nasıl cumhurbaşkanı olacak? Neden Muharrem Bey altı oklu bayrağı çıkarıp Türk bayrağı rozeti taktı? Daha fazla oy almak için. Dolayısıyla biz Muharrem Bey’in bütün çalışmalarına katkı verdik ve gösterdiği performansı da son derece yerinde ve doğru bulduk. Asla hiçbir eleştiri de yapmadık. Çalıştı, mücadele etti. Bunların hepsi doğrudur. CHP’den fazla oy alması kadar da doğal bir şey olamazdı zaten. Oy almasaydı o zaman zaten büyük sorun çıkacaktı. Ama kendisinin de ifade ettiği gibi oyun daha fazla olması lazımdı, beklentinin altında kaldı. Dolayısıyla partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir. 9 ay sonra yerel seçimler var. İkinci duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Çok daha bir sonuç elde edeceğiz. Göreceksiniz, bir tarafa yazın.”







81 KENTE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

24 Haziran seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 30.6 oranında oy alan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün Twitter adresinden açıklamada bulundu. İnce, “Hepimizin cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim” dedi. İnce, bir başta tweet’inde de cep telefonunun ekranının fotoğrafını paylaşarak “20 yıldır kullandığım telefonu kullanamaz hale geldim. Bende fazla numara da yok. Arayan, soran, ulaşmaya çalışan, konuşmak isteyen, mesaj atan herkese teşekkür ediyorum ve telefonla ulaşmak isteyip de ulaşamayanlardan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.