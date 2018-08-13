‘Kırgınlık değil kucaklaşma zamanı’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vitrin değişikliğinin ardından yapılan ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, yaşanan ekonomik krizle ilgili ‘Erdoğan’ın sorumluluğu Trump’a attığını’ belirterek, ekonomik krizin temel nedenlerinin halka anlatılması gerektiğini söyledi.
İKİ FARKLI GÖRÜŞ
MYK’da en önemli gündem konusu ekonomide yaşananlar oldu. Toplantıda, yaşanan krizle ilgili iki ayrı görüş ortaya çıktı. Bir grup MYK üyesi ABD yaptırımlarını ve Trump’ın tutumunu eleştirerek parti politikasında ‘ABD karşıtlığına’ öncelik verilmesi ve bu konuda iktidarın açıklamaları arasından doğru bulunanlara destek verilmesi gerektiğini savundu. Ancak bazı üyeler de gelinen aşamanın tek sorumlusunun ABD olmadığı, iktidarın da sorumluluğunun bulunduğunun vurgulanması gerektiğini savundu.
İKTİDAR KRİZİ YÖNETEMİYOR
Kılıçdaroğlu’nun ise ABD’nin Türkiye’ye karşı tutumunun asla kabul edilemeyeceğini savunarak, dayatmacı politikanın karşısında durulması gerektiğini ifade ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun “Ekonomi ciddi bir krizde. Ama iktidar ülkeyi yönetemediği gibi bu kriz sürecini de yönetemiyor. Kendi beceriksizliklerini, olayı farklı alanlara çekerek örtbas etmeye çalışıyorlar. Sürekli muhalefeti ötekileştiren Erdoğan, sıkıştığı zaman ‘Bu milli mesele yanıma gel’ diyor” dediği öğrenildi.
HER YERDE ANLATIN
Kılıçdaroğlu ekonomik krizle ilgili Erdoğan’ın sorumluluğu Trump’a attığını belirterek, ekonominin bu hale gelmesinde iktidarın da sorumlulukları olduğunun ve ekonomik krizin temel nedenlerinin halka anlatılması gerektiğini söyledi.
TARTIŞMALAR GERİDE KALDI
Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay tartışmalarına da değinerek, “Yerel seçimlere hazırlanacağız, umutsuzluğu umuda dönüştürmeliyiz. Özellikle saraya yakın medyada yaratılmaya çalışılan karamsarlığı dağıtmamız lazım. Arkadaşlarımız demokratik haklarını kullandılar. Her iki taraflı da sınırı aşan beyanlar olmuş olabilir ama artık bir kırgınlık yerine kucaklaşma zamanı. Yeni MYK’dan tüm örgütü, tabanı kucaklayarak çalışmasını bekliyoruz. Barış iklimini hâkim kılacak bir çalışma yapılmasını bekliyoruz” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kurultay tartışmalarının geride kaldığını belirterek, önümüzdeki günlerde il başkanları, ilçe başkanları, Parti Meclisi ve milletvekilleriyle bir dizi toplantılar gerçekleştirileceğini anlattığı öğrenildi.
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