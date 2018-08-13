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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
13.08.2018 - 22:47, Son Güncelleme:

‘Kırgınlık değil kucaklaşma zamanı’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
‘Kırgınlık değil kucaklaşma zamanı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vitrin değişikliğinin ardından yapılan ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, yaşanan ekonomik krizle ilgili ‘Erdoğan’ın sorumluluğu Trump’a attığını’ belirterek, ekonomik krizin temel nedenlerinin halka anlatılması gerektiğini söyledi.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ
MYK’da en önemli gündem konusu ekonomide yaşananlar oldu. Toplantıda, yaşanan krizle ilgili iki ayrı görüş ortaya çıktı. Bir grup MYK üyesi ABD yaptırımlarını ve Trump’ın tutumunu eleştirerek parti politikasında ‘ABD karşıtlığına’ öncelik verilmesi ve bu konuda iktidarın açıklamaları arasından doğru bulunanlara destek verilmesi gerektiğini savundu. Ancak bazı üyeler de gelinen aşamanın tek sorumlusunun ABD olmadığı, iktidarın da sorumluluğunun bulunduğunun vurgulanması gerektiğini savundu.

İKTİDAR KRİZİ YÖNETEMİYOR
Kılıçdaroğlu’nun ise ABD’nin Türkiye’ye karşı tutumunun asla kabul edilemeyeceğini savunarak, dayatmacı politikanın karşısında durulması gerektiğini ifade ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun “Ekonomi ciddi bir krizde. Ama iktidar ülkeyi yönetemediği gibi bu kriz sürecini de yönetemiyor. Kendi beceriksizliklerini, olayı farklı alanlara çekerek örtbas etmeye çalışıyorlar. Sürekli muhalefeti ötekileştiren Erdoğan, sıkıştığı zaman ‘Bu milli mesele yanıma gel’ diyor” dediği öğrenildi.

HER YERDE ANLATIN
Kılıçdaroğlu ekonomik krizle ilgili Erdoğan’ın sorumluluğu Trump’a attığını belirterek, ekonominin bu hale gelmesinde iktidarın da sorumlulukları olduğunun ve ekonomik krizin temel nedenlerinin halka anlatılması gerektiğini söyledi.

TARTIŞMALAR GERİDE KALDI
Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay tartışmalarına da değinerek, “Yerel seçimlere hazırlanacağız, umutsuzluğu umuda dönüştürmeliyiz. Özellikle saraya yakın medyada yaratılmaya çalışılan karamsarlığı dağıtmamız lazım. Arkadaşlarımız demokratik haklarını kullandılar. Her iki taraflı da sınırı aşan beyanlar olmuş olabilir ama artık bir kırgınlık yerine kucaklaşma zamanı. Yeni MYK’dan tüm örgütü, tabanı kucaklayarak çalışmasını bekliyoruz. Barış iklimini hâkim kılacak bir çalışma yapılmasını bekliyoruz” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kurultay tartışmalarının geride kaldığını belirterek, önümüzdeki günlerde il başkanları, ilçe başkanları, Parti Meclisi ve milletvekilleriyle bir dizi toplantılar gerçekleştirileceğini anlattığı öğrenildi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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