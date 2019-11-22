‘Kim o CHP’li’ sorusuna yanıt: Doğrudan isim vermek istemem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gündür siyasi kulisleri hareketlendiren Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen CHP’li iddiası ile ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, FOX TV’de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’ya özetle şu yanıtları verdi:

BEN ŞAŞIRMADIM

“(Erdoğan’ın üst düzey bir CHP’liyi Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek CHP genel başkanlığı için destek olacağı iddiası) Ben şaşırmadım zaten CHP’yi nasıl dağıtırız, nasıl kendi içinde kavga çıkar bunun için çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma söyledim önümüzdeki süreçte, yine masa ve sandalyelerin atıldığı bir kongre süreci CHP’de yaşatmak istiyorlar. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Gayet iyi biliyoruz. Barış Pınarı harekâtı var, o Millet İttifakı’nı nasıl dağıtırım hesabı içinde. Erdoğan, CHP’yi dağıtmak, kendi içinde kavgalı bir parti, ‘Bunlar memleketi yönetemez’ diye algı yaratmak istiyor ve bununla ilgili her şeyi yapıyor. Devletin en kilit noktalarındaki kişileri devreye soktuklarını biliyorum. (Hangi kurum) İsim vermek istemiyorum ama devleti tanıyan herkes anlar. (Bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi) Evet. (İsim tahmininiz var mı) Özel bir isim tahmininde bulunmak istemiyorum ama doğrudur. İsim vermek istemem.

ERDOĞAN AÇIKLASIN

Madem ki Türkiye çalkalandı, her konuda konuşma yapan Erdoğan niye bu konuda konuşma yapmıyor? Erdoğan desin ki, ‘Yok böyle bir şey ben kimseyle bu konuyu hiç konuşmadım’. Niye demiyor? Erdoğan’a, açık ve net soruyorum, o haber doğru mudur, yanlış mıdır? Söyle. Türkiye’nin medya dünyasını, siyaset dünyasını ilgilendiriyor, herkes konuşuyor, sadece susan Erdoğan.

ERKEN SEÇİM YORUMU

Erken seçim olur veya olmaz. Olacakmış gibi zaten biz çalışıyoruz. Erdoğan ‘Erken seçim olsun’ dediği andan itibaren MHP ile AK Parti bir araya gelecekler, Parlamento’dan erken seçim kararı alacaklar. Getirirlerse böyle bir talebi biz de ‘Olur hay hay’ deriz. Biz hazırız. İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler biz de evet deriz erken seçime. (Erken seçim olursa kazanır mısınız) Kesinlikle.

SAĞLIKLI YANITI TÜRKKAN VERİR

(İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın, ‘Sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de parlamenter sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı bakanlık verirse biz de bir fedakârlık yapabiliriz’ sözleri) Bir sefer Erdoğan, parlamenter sisteme dönmek istiyor mu? Hayır. Kapalı kapılar ardında böyle bir imada bulunabilir mi? Bilmiyorum. Yani özel görüşmelerde siz böyle bir öneri getirirseniz bizim de yolumuz açılır, biz de buna evet diyebiliriz şeklinde bir özel görüşme olmuş mudur bilemiyoruz. Çözüm demokratik parlamenter sisteme dönüştür. Ama şu konunun altını özenle çizeyim. 12 Eylül ve 12 Mart’ın getirdiği darbe hukukundan arınmış bir demokratik parlamenter sistem. Eğer bunu getirirlerse biz buna evet deriz.

AHMET TAKAN’A SALDIRI

(Gazeteci Ahmet Takan’a saldırı) Değerli bir gazeteci. Ama bir gazetecinin özgürce yazması lazım.”

BAŞÖRTÜSÜ YANITI: DÖNEMİN YÖK BAŞKANINI ARADIM

m “TÜRKİYE bir dönem gereksiz bir süreç içinde kutuplaştı. Bizim bir kabahatimiz oldu, CHP’nin, onu da söyleyeyim rahatlıkla. Biz başörtüsü meselesini Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Oysa kadının kılık kıyafeti bizi hiç ilgilendirmez. Bizi ne ilgilendirir? O kadının evinde huzur var mı? Biz bununla ilgilenmek zorundaydık ve bununla ilgilendik. Ben dönemin YÖK başkanına telefon ederek, başörtülü kız öğrencilerin üniversitelere alınmamasının doğru olmadığını söyledim. O da bir genelge yayımladı, açıklama da yaptı, ‘Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklama üzerine biz bu yasağı kaldırıyoruz’ diye.

Başörtüsü olayı Türkiye’nin gündeminden çıkmışken, bazı provokatörler ortaya çıkmaya başladı. Bütün vatandaşlarıma seslenmek istiyorum: Kadın kardeşlerimiz nasıl giyinirlerse giyinsinler, onlara saygı göstermek bizim görevimizdir. Ben ve partim, sorunlarına çözüm için onların emrindedir.”

DEVLET YÖNETİMİ EN KOLAY İŞTİR

m CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da dün düzenlenen ‘Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu, 3. Genel Kurulu ve Gelecek Zirvesi’ne katılarak konuşma yaptı. “Liyakat dediğiniz şey eğitimin üzerine birikimi getirmektir” diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Devletimizin bugün en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi de liyakattir. Liyakatli kişiler isteriz. Eğitimli kişiler isteriz. Devlet yönetiminde liyakat olursa, devletin saygınlığı artar. Şunu söylediğim zaman bazen kızıyorlar bana: Dürüst siyasetçi açısından devlet yönetimi, devleti yönetmek aslında dünyanın en kolay işidir. Neden? Çünkü devlette herkesin görev tanımları vardır. Bekçi ne yapacak, tanımı var. Cerrah ne yapacak, tanımı var. Kaymakam, vali, general, müsteşar herkesin ama herkesin görev tanımı yasalarla belirlenmiş durumda. Devleti yöneten kişi ve bürokrasi görevini yasaların öngördüğü şekliyle işini yaparsa hiçbir sorun yoktur. Bizim hayatın her alanına liyakati egemen kılmamız lazım.” (Özgür ALTUNCU/İSTANBUL)

CHP’Lİ BAŞKANLARA İZMİR KAMPI

m CHP, belediye başkanlarını bu kez İzmir’de topladı. AK Parti’nin yerel yönetimler yasası hazırlığına karşı kendi teklifini hazırlamak için harekete geçen CHP, 252 belediye başkanının görüşünü alacak. İzmir’de dün başlayan ve yarın sona erecek olan kampta, belediyelerin 6 aylık performansı masaya yatırılacak. CHP Genel Merkezi’nin CHP’li belediyelerdeki vatandaş memnuniyetine ilişkin yaptığı anketlerin sonuçları da tartışılacak. Ayrıca belediyelerin yaşadığı sorunların çözümü için belediyeler arası dayanışmanın hayata geçirilmesi sağlanacak. Kampta ayrıca CHP, AK Parti’nin yerel yönetimler yasası hazırlığına karşı kendi teklifini hazırlamak için görüşmeler yapacak. Bu konuda belediye başkanları bilgilendirilecek. Kanun teklifi çalışmalarının emanet edildiği Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte hazırladıkları raporun sunumunu yapacak. Kaboğlu sunumunda, CHP’nin çözüm önerileri ve yeni yerel yönetimler yasası için kırmızı çizgilerini anlatacak. (Rifat BAŞARAN/İZMİR)