‘Kim o CHP’li’ sorusuna yanıt: Doğrudan isim vermek istemem

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Kim o CHP’li’ sorusuna yanıt: Doğrudan isim vermek istemem
GeriGündem ‘Kim o CHP’li’ sorusuna yanıt: Doğrudan isim vermek istemem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kim o CHP’li’ sorusuna yanıt: Doğrudan isim vermek istemem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Kim o CHP’li’ sorusuna yanıt: Doğrudan isim vermek istemem

Beştepe’de ‘genel başkanlık’ için Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP’li iddiası büyük yankı uyandırırken Kılıçdaroğlu isim vermeden “Doğrudur” dedi. CHP Lideri, “CHP’ye yine masa ve sandalyelerin atıldığı bir kongre yaşatmak istiyorlar. Adamlar tutuldu, paralar verildi” iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gündür siyasi kulisleri hareketlendiren Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen CHP’li iddiası ile ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, FOX TV’de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’ya özetle şu yanıtları verdi:

BEN ŞAŞIRMADIM

“(Erdoğan’ın üst düzey bir CHP’liyi Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek CHP genel başkanlığı için destek olacağı iddiası) Ben şaşırmadım zaten CHP’yi nasıl dağıtırız, nasıl kendi içinde kavga çıkar bunun için çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma söyledim önümüzdeki süreçte, yine masa ve sandalyelerin atıldığı bir kongre süreci CHP’de yaşatmak istiyorlar. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Gayet iyi biliyoruz. Barış Pınarı harekâtı var, o Millet İttifakı’nı nasıl dağıtırım hesabı içinde. Erdoğan, CHP’yi dağıtmak, kendi içinde kavgalı bir parti, ‘Bunlar memleketi yönetemez’ diye algı yaratmak istiyor ve bununla ilgili her şeyi yapıyor. Devletin en kilit noktalarındaki kişileri devreye soktuklarını biliyorum. (Hangi kurum) İsim vermek istemiyorum ama devleti tanıyan herkes anlar. (Bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi) Evet. (İsim tahmininiz var mı) Özel bir isim tahmininde bulunmak istemiyorum ama doğrudur. İsim vermek istemem.

ERDOĞAN AÇIKLASIN

Madem ki Türkiye çalkalandı, her konuda konuşma yapan Erdoğan niye bu konuda konuşma yapmıyor? Erdoğan desin ki, ‘Yok böyle bir şey ben kimseyle bu konuyu hiç konuşmadım’. Niye demiyor? Erdoğan’a, açık ve net soruyorum, o haber doğru mudur, yanlış mıdır? Söyle. Türkiye’nin medya dünyasını, siyaset dünyasını ilgilendiriyor, herkes konuşuyor, sadece susan Erdoğan.

ERKEN SEÇİM YORUMU

Erken seçim olur veya olmaz. Olacakmış gibi zaten biz çalışıyoruz. Erdoğan ‘Erken seçim olsun’ dediği andan itibaren MHP ile AK Parti bir araya gelecekler, Parlamento’dan erken seçim kararı alacaklar. Getirirlerse böyle bir talebi biz de ‘Olur hay hay’ deriz. Biz hazırız. İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler biz de evet deriz erken seçime. (Erken seçim olursa kazanır mısınız) Kesinlikle.

SAĞLIKLI YANITI TÜRKKAN VERİR

(İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın, ‘Sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de parlamenter sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı bakanlık verirse biz de bir fedakârlık yapabiliriz’ sözleri) Bir sefer Erdoğan, parlamenter sisteme dönmek istiyor mu? Hayır. Kapalı kapılar ardında böyle bir imada bulunabilir mi? Bilmiyorum. Yani özel görüşmelerde siz böyle bir öneri getirirseniz bizim de yolumuz açılır, biz de buna evet diyebiliriz şeklinde bir özel görüşme olmuş mudur bilemiyoruz. Çözüm demokratik parlamenter sisteme dönüştür. Ama şu konunun altını özenle çizeyim. 12 Eylül ve 12 Mart’ın getirdiği darbe hukukundan arınmış bir demokratik parlamenter sistem. Eğer bunu getirirlerse biz buna evet deriz.

AHMET TAKAN’A SALDIRI

(Gazeteci Ahmet Takan’a saldırı) Değerli bir gazeteci. Ama bir gazetecinin özgürce yazması lazım.” 

BAŞÖRTÜSÜ YANITI: DÖNEMİN YÖK BAŞKANINI ARADIM

m “TÜRKİYE bir dönem gereksiz bir süreç içinde kutuplaştı. Bizim bir kabahatimiz oldu, CHP’nin, onu da söyleyeyim rahatlıkla. Biz başörtüsü meselesini Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Oysa kadının kılık kıyafeti bizi hiç ilgilendirmez. Bizi ne ilgilendirir? O kadının evinde huzur var mı? Biz bununla ilgilenmek zorundaydık ve bununla ilgilendik. Ben dönemin YÖK başkanına telefon ederek, başörtülü kız öğrencilerin üniversitelere alınmamasının doğru olmadığını söyledim. O da bir genelge yayımladı, açıklama da yaptı, ‘Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklama üzerine biz bu yasağı kaldırıyoruz’ diye.
Başörtüsü olayı Türkiye’nin gündeminden çıkmışken, bazı provokatörler ortaya çıkmaya başladı. Bütün vatandaşlarıma seslenmek istiyorum: Kadın kardeşlerimiz nasıl giyinirlerse giyinsinler, onlara saygı göstermek bizim görevimizdir. Ben ve partim, sorunlarına çözüm için onların emrindedir.”

DEVLET YÖNETİMİ EN KOLAY İŞTİR

m CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da dün düzenlenen ‘Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu, 3. Genel Kurulu ve Gelecek Zirvesi’ne katılarak konuşma yaptı. “Liyakat dediğiniz şey eğitimin üzerine birikimi getirmektir” diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Devletimizin bugün en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi de liyakattir. Liyakatli kişiler isteriz. Eğitimli kişiler isteriz. Devlet yönetiminde liyakat olursa, devletin saygınlığı artar. Şunu söylediğim zaman bazen kızıyorlar bana: Dürüst siyasetçi açısından devlet yönetimi, devleti yönetmek aslında dünyanın en kolay işidir. Neden? Çünkü devlette herkesin görev tanımları vardır. Bekçi ne yapacak, tanımı var. Cerrah ne yapacak, tanımı var. Kaymakam, vali, general, müsteşar herkesin ama herkesin görev tanımı yasalarla belirlenmiş durumda. Devleti yöneten kişi ve bürokrasi görevini yasaların öngördüğü şekliyle işini yaparsa hiçbir sorun yoktur. Bizim hayatın her alanına liyakati egemen kılmamız lazım.” (Özgür ALTUNCU/İSTANBUL)

CHP’Lİ BAŞKANLARA İZMİR KAMPI

m CHP, belediye başkanlarını bu kez İzmir’de topladı. AK Parti’nin yerel yönetimler yasası hazırlığına karşı kendi teklifini hazırlamak için harekete geçen CHP, 252 belediye başkanının görüşünü alacak. İzmir’de dün başlayan ve yarın sona erecek olan kampta, belediyelerin 6 aylık performansı masaya yatırılacak. CHP Genel Merkezi’nin CHP’li belediyelerdeki vatandaş memnuniyetine ilişkin yaptığı anketlerin sonuçları da tartışılacak. Ayrıca belediyelerin yaşadığı sorunların çözümü için belediyeler arası dayanışmanın hayata geçirilmesi sağlanacak. Kampta ayrıca CHP, AK Parti’nin yerel yönetimler yasası hazırlığına karşı kendi teklifini hazırlamak için görüşmeler yapacak. Bu konuda belediye başkanları bilgilendirilecek. Kanun teklifi çalışmalarının emanet edildiği Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte hazırladıkları raporun sunumunu yapacak. Kaboğlu sunumunda, CHP’nin çözüm önerileri ve yeni yerel yönetimler yasası için kırmızı çizgilerini anlatacak. (Rifat BAŞARAN/İZMİR)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle