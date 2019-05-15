Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı şehit ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.
CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın babası Yaşar Altunkaş'ı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin annesi Leyla Çelik'i, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin babası Ümran Demirci ve Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in babası Alaattin Özdemir'i telefonla aradığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu, şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
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