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    Kılıçdaroğlu ve İnce 3 saat görüştü

    ANKARA
    03.07.2018 - 00:20 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’daki çifte seçimin ardından ilk kez bir araya geldi.Kılıçdaroğlu ve İnce dün akşam Ankara Marriot Otel’de akşam yemeğinde buluştu. 19.00’da başlayacağı duyurulan görüşme bir saat gecikmeyle saat 20.00’de başladı. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmeye Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin eşi Ülkü İnce de katıldı. Basına kapalı görüşme sonrası açıklama yapılmadı. Çifte seçimin ardından ilk kez yüz yüze bir araya gelen ikili, 24 Haziran seçim sonuçları ve partinin önümüzdeki süreçte izleyeceği politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    TEHDİT İDDİALARINI YALANLADI

    Görüşme öncesi Twitter’dan paylaşımlarda bulunan İnce, seçim gecesi tehdit edildiği iddialarını bir kez daha yalanladı. İnce, özetle şunları kaydetti:
    “Bütün kampanya boyunca YSK’nın 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyları kanuna aykırı bir şekilde geçerli sayması gibi bir karar alırsa 50 bin avukatla YSK önünde olurum dedim. YSK böyle bir karar almadı, YSK’nın o gün aldığı kararlar sonuca etki edecek ve bizi kuşkuya düşürecek kararlar değildi. O nedenle seçim gecesi YSK önüne gitmedim, gidilmesi yönünde çağrıda bulunmadım. YSK önünde benim kulağıma fısıldayarak konuşan kişi CHP’nin yıllardır YSK temsilciliğini yapan ve milletvekili adayı olan Mehmet Hadimi Yakupoğlu idi. Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen/yazılan/paylaşılan her şey yalandır. ‘Arkadaşlar maalesef bilmediğiniz şeyler var’ diye başlayan tweet benim hesabımdan atılmamıştır. Bu şekilde başlayan tweet ekran görüntüsü sahtedir, düzmecedir.

    MÜCADELEMİZ TEK SEÇİMLİK DEĞİL

    Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım. Seçimin ve seçim sürecinin adil ve hukuka uygun bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyemem ancak seçim sonrasında üretilen komplo teorilerinin doğru olmadığını söylemek için bu açıklamayı yaptım. Bizim verdiğimiz mücadele tek seçimlik bir mücadele değildir, Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek mücadelemiz sürecektir. Yapılacak iş hatalarımızı, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bunun için Çarşamba günü Erzurum’dan yola çıkıyoruz.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , kılıçdaroğlu , son dakika , haberler
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