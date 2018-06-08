Kılıçdaroğlu: "Eskiye dönme gibi bir düşüncemiz yok"

Kılıçdaroğlu, Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde iş dünyası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, herkesin düşünerek sandığa gitmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, demokrasinin olmadığı ülkelerin gelişmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "İnsanların düşüncelerini rahatça açıklayabilmeleri için her şeyden önce demokrasi istiyoruz. Herkesin can ve mal güvenliği olsun diye demokrasi istiyoruz. Haksızlığa uğrayan bir kişi, gidip bağımsız mahkemede hakkını arasın, medya özgür yayın yapsın diye demokrasi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçilmesi halinde ilk yapacakları işin üniversiteden atılan hocaları tekrar üniversiteye göndermek olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Eskiyi en çok biz eleştiriyorduk. 12 Eylül darbe hukukunu biz eleştiriyorduk. Hukuk sistemimizin darbe hukukundan arındırılması gerektiğini biz söylüyorduk. Yüzde 10 seçim barajına biz karşı çıkıyorduk. Anayasada YÖK'e biz karşı çıkıyorduk. Bizim eskiye dönme gibi bir düşüncemiz yok. Biz, çağdaş ve uygar bir demokratik parlamenter sistem inşa etmek istiyoruz. Düşünceye yasak getirmeyen, toplantı ve gösteri yaptı diye hapse atılmayan, parlamentonun üzerinde hiçbir vesayetin, özellikle lider vesayetinin olmadığı bir demokratik parlamenter sistem inşa etmek istiyoruz."

"EMEKLİ AYLIĞI BİN 500 LİRANIN ALTINDA OLMAYACAK"

Seçilmeleri halinde "beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçeceklerini" ifade eden Kılıçdaroğlu, "Katma değeri yüksek ürün üretmek için teknolojiyi, bilimi ve bilgiyi yakalayacağız. Hem tahsilat yapacağız hem katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. Bunun projesini yaptık." dedi.

Kılıçdaroğlu, güçlü bir sosyal devlete ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İşsizlik, yoksulluk varsa orada barış, huzur olmaz. Herkesin kazanması lazım. Fabrika, işçi çalışacak, üretim yapılacak, oteller, lokantalar dolu olacak, yurt dışından turistler gelecek ve herkes kazanacak. Bunun yolu, yöntemi budur. Allah kısmet ederse Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda 2019'da asgari ücreti net 2 bin 200 lira yapacağız ve vergisiz olacak. Emekli aylığı da asla bin 500 liranın altında olmayacak."

Kendisinin SSK'yı batırdığı yönündeki iddialara değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sabah, öğle, akşam bunu söylüyorlar. İkindi, yatsı namazında bunu söylüyorlar. Sabah kalkıp meydan meydan bir daha bunu söylüyorlar. Bugün hayatı boyunca asgari ücret üzerinden prim ödeyen birisi, emeklilik yaşı dolduğunda gidip Sosyal Sigortalar Kurumuna 'Ben emeklilik dilekçemi verdim. Bana emekli aylığı bağlayın.' dediğinde bağlanan emekli aylığı, 718 lira 69 kuruş. 1 Ekim 2008'den önce dilekçeyi verseydi bin 822 lira emekli aylığı alacaktı. Emekli aylığında yüzde 50'den fazla düşüş oldu. Emeklilik yaşı 65'e çıktı. Daha önce 5 bin gün prim ödeme zorunluluğu vardı. Bunu 7 bin 200'e çıkardılar. Benim zamanımda açık 2 milyar liraydı, şimdi 34 milyar lira. Maaş yarı yarıya düştü. Bu açık nasıl oluyor da 2 milyar liradan 34 milyar liraya çıkıyor?"

"GELECEĞİ KAVGASIZ, DÖVÜŞSÜZ İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ"

"Sözüm söz Türkiye, 4 yıl içinde dolara boğulacak." diyen Kılıçdaroğlu, bunu üreterek başaracaklarını dile getirdi.

Ülkenin önündeki 50-100 yılın planlanması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bizim ufkumuz o kadar büyük ki bize yetişemezler. Bizim kavga edecek zamanımız yok. Türkiye'yi büyütmek zorundayız. İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu kurmak zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin projelerinin tam bir bütünlük içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceği kavgasız, dövüşsüz inşa etmek zorundayız. Esnaflar, devlete yük olmayan kurumlardan biridir. En çok huzur isteyenler, esnaflardır. En büyük huzursuzluğu yaşayan, yine esnaflardır. Kira stopaj vergisi var, tam bir bela. Dükkanı kiralamış, vergisini sahibi değil, esnaf ödüyor. Bu beladan esnafı kurtaracağız. Kira stopajı vergisini kaldıracağız. Bağkur Genel Müdürlüğü yaptığım tarihten bu yana esnaflar, hep bir esnaf bakanlığı kurulmasını ister. Dünya kadar dertleri var. Biz, esnaf bakanlığı kuracağız, esnafın sorunları ile ilgilenecek."