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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR/ DHA
03.12.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: Erdoğan veto etmeseydi, AYM'ye götürecektik

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Kılıçdaroğlu: Erdoğan veto etmeseydi, AYM'ye götürecektik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılması zorunluluğunu erteleyen yasayı veto etmesine ilişkin, "Erdoğan bunu veto etti. Edebilir, veto ettiği için memnunuz ve teşekkür ederiz. Erdoğan veto etmeseydi, Anayasa Mahkemesine götürecektik" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılması zorunluluğunu erteleyen yasayı veto etmesine ilişkin, "Torba yasa gelmişti Meclis'e, termik santrallerle ilgili düzenleme vardı. Bizim arkadaşlarımız itiraz etmişti, 'bunlara baca takın' demişlerdi. Dinlemediler, 'hayır 2.5 yıl erteliyoruz' dediler. Erdoğan bunu veto etti. Edebilir, veto ettiği için memnunuz ve teşekkür ederiz. Burada el kaldıranlar birden bire, 'yaşasın reis' demeye başladılar. Birden bire CHP tarafına geldiler. Ama biz saraydan CHP'li istemiyoruz. Bunu veto etti Erdoğan, güzel. Erdoğan veto etmeseydi Anayasa Mahkemesine götürecektik" dedi.  

'ASGARİ ÜCRET RAKAMI AÇLIK SINIRININ ALTINDA'

39 yıl sonra asgari ücretle ilgili 3 işçi konfederasyonun bir araya geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, 

"6,5 milyon asgari ücretlinin hakkını savunacaklar. 'Asgari ücret', işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen işçinin gıda, konut, giyim, ulaşım, kültür gibi ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak ücrete deniliyor. Verdiler 2 bin 20 lira. Açlık sınırı 2 bin 100 küsur lira. Şu anda asgari ücret dedikleri rakam açlık sınırının altında. Devletin enflasyonu yüzde 28. Türk-İş araştırmasına göre '2 bin 578 lira olsun' diyor. Bunun normali 2 bin 600 lira civarında olması gerektiğidir" diye konuştu.  

'DEMİRTAŞ'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ'

 Kılıçdaroğlu, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hastaneye kaldırıldığını hatırlatarak, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Demokrasiyi, insan haklarını hepimiz için savunduk. Benim rakibim olan siyasi partilere haksızlık yapıldığında karşı çıkmam benim insanlık görevimdir" dedi.

'15 TEMMUZ'U TÜM DETAYLARIYLA İNCELİYORUZ'

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile ilgili de Kılıçdaroğlu, "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiğinizi biliyoruz. Kontrollü darbe olduğunu araştırma komisyonunda bütün belge ve bulgularla ispat ettik. Şimdi korkularından, 'millet öğrenmesin' diye yayınlamıyorlar. Meclis tarihinde bir ilktir belki. 15 Temmuz'u tüm detaylarıyla inceliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini 20 Temmuz darbesiyle farklı bir noktaya taşıdılar. 15 Temmuz darbe girişimini Allah'ın lütfu olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı. 

 

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