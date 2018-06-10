Kılıçdaroğlu: Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın

Kılıçdaroğlu, Seyhan ve Çukurova belediyelerince Yavuzlar Mahallesi Semt Pazarı’nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanda, güzel bir ayda bulunulduğunu hatırlattı.



Sevginin, barışın, hoşgörünün yoğun olması gereken bir ayda olunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, herkesin Kadir Gecesi'nin mübarek olması dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de huzur olmasını, herkesin huzur içerisinde bir arada yaşamasını arzu ettiğini kaydetti.



Kardeşliğe, birlikte olmaya ihtiyacın olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "En büyük arzum bu topraklarda, bu güzel ülkemizde hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin. Az önce bir vatandaşımla tokalaştım ve biraz sonra rahatsızlandı. Sorunu işsizlik, ben biliyorum. Türkiye'de, milyonlarca gencimiz, baba işsiz. İşsizlik sorununa çare bulmamız lazım. Bu kadar büyük işsizliğin yaşandığı bir toplumda huzuru ayakta tutamazsınız, huzuru sağlayamazsınız. O nedenle inşallah, ayın 24'ünde sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız. Sizden sadece ve sadece bir şey istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanınız. Güzel Türkiye'yi inşa etmek, birlik, beraberlik, huzur içerisinde yaşamak, kardeşlik için oyumuzu kullanacağız. Bu güzel ülke zengin bir ülke. Hepimize yeten bir ülke. İşsizliğin, yoksulluğun olmadığı, herkesin huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir Türkiye özlemiyle hepinize sevgilerimi sunuyorum."



Bu arada, iftar sırasında Kılıçdaroğlu'nun yakınlarında yer alan ve fenalaşan kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.