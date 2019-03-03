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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
03.03.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu başkan adaylarına ne dediğini açıkladı

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Kılıçdaroğlu başkan adaylarına ne dediğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün başkan adaylarıma sözünü tutmayacağınız vaatlerde bulunmayın" dediğini açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, açılış öncesinde partisinin Elmadağ Belediye Başkan Adayı Adem Barış Aşkın ile seçim otobüsünün üzerine çıkarak toplanan kalabalığa seslendi.

Kılıçdaroğlu, adaylarının başkan seçildikten sonra oy verenin de vermeyenin de başkanı olacağını, herkesi kucaklayacağı belirtti. Bütün insanları sevdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Vatandaş arasında ayrım yapmak istemiyoruz. İnançları farklı olabilir, ama hepimiz mübarek bayrağımızın altında yaşıyoruz. Bayrak, şehit deyince akan sular durur. Dolayısıyla vatanı vatan yapan bunlardır zaten. Siyaset hizmet yarışıdır. Hizmet yarışına sonuna kadar evet. İnsanları birbirine düşürmek doğru değil. Buraya gelirken Çankaya Belediye Başkanımızla geldim. Adem Başkanımız seçildikten sonra Çankaya Belediye başkanımız Alper Taşdelen ile çok yakın çalışacaklar. Çankaya Belediye Başkanımız da yardım edecek ama en büyük çalışmayı Adem başkan yapacak ve burayı ayağa kaldıracak" dedi.

’UMUTSUZLUK BİZİM KİTABIMIZDA YOKTUR’

Kılıçdaroğlu, işsizliğin ve pahalılığın bir tarafta olduğunu kaydederek, "7,5 milyon işsiz var bütün bunları çözmemiz lazım. Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur. Bütün zorlukları aşmak zorundayız. Burada Adem Başkanı, büyükşehirde Mansur Başkanı başkan yapacağız. Onları takip edeceğiz, bakalım verdikleri sözleri tutuyorlar mı, tutmuyorlar mı? Bütün başkan adaylarıma sözünü tutmayacağınız vaatlerde bulunmayın dedim" diye konuştu.

’CHPLİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 2200 TL OLACAK’

Kılıçdaroğlu, seçildikten sonra her belediye başkanından 2 şey istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Seçildiği andan itibaren, ’şu bana oy verdi, bu oy vermedi’ diye ayırmayacaksın. Bütün beldeyi kucaklayacaksın. Çünkü, sen oranın belediye başkanısın ve hizmet götürmek zorundasın. Bir bütçe var, yaptığı her harcamanın hesabını vereceksin. Bütçe görüşmelerinde söz vermiştim, ’asgari ücret 2200 lira olsun’ dedik, yapmadılar ama bizim belediyelerimiz asgari ücret 2200 TL şu an veriyorlar. Adem başkan burada seçildiğinde de asgari ücreti net 2200 TL yapacak. Ama bir sözümüz daha var 1 Ocaktan Nisana kadar olan farkı da ayrıca ödeyecekler. Yani nasıl sözümüzün arkasında durduysak, yine aynı şekilde duracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın."

’GİTTİLER KAYSERİ’DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GETİRDİLER’

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın, kendisini Ankara’ya adayan bir Cumhuriyet çocuğu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mansur Yavaş Ankaralılar için mücadele ediyor. 6 milyonluk Ankara’da bir belediye başkanı bulamadılar. Gittiler Kayseri’den belediye başkan adayı getirdiler. Buranın evlatları yok mu? Bir iktidar düşünün herhangi bir ülkede. 17 yıl ülkeyi yönetmiş olsun. İstedikleri valiyi, belediye başkanı atıyorlar. İstediklerini görevden alıyorlar, ama 17 yılın sonunda vatandaşı soğan kuyruğuna mecbur ediyorlar. Ben bunu söyleyince, ’Bay Kemal konuşuyor’ diyorlar. Evet Bay Kemal konuşuyor, doğruları söylüyor. Bay Kemal haram yemez, kul hakkı yemez, fakirin fukaranın yanındadır, sarayda oturmaz, evinde oturur. Bay Kemal hırsızlık yapmaz, devleti soymaz. Ne derlerse desinler. Kem söz sahibine aittir. Siyasete girerken mal varlığını açıklayan siyasetçi benim."

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