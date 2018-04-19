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    Kılıçdaroğlu amcasının cenaze törenine katıldı

    DHA
    19.04.2018 - 15:01 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut'un cenaze törenine katıldı.

    Tedavi gördüğü hastaneden dün hayatını kaybeden Karabulut için İçerenköy'de bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi ve Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.  Cenazede Mehmet Karabulut'un oğulları Kemal Karabulut, Metin Karabulut, Cemal Karabulut, Cemil Karabulut ve Hüseyin Karabulut taziyeleri kabul etti.

    Cenazeye, CHP Milletvekilleri Muharrem İnce, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Ali Özcan, CHP eski milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Umut Oran, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Sarıgül de katıldı.

    Cenaze törenine İYİ Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı da çelenk gönderdi.  Kılınan cenaze namazının ardından Kemal Kılıçdaroğlu amcasının tabutuna cenaze aracına kadar omuz verdi. Mehmet Karabulut'un cenazesi Tunceli Nazimiye ilçesi Ballıca köyüne defnedilmek üzere gönderildi.

    Kılıçdaroğlu amcasının cenaze törenine katıldı

    Etiketler: kılıçdaroğlunun amcası , gündem
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