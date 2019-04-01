Kılıçdaroğlu: 81 milyonun başarısı

Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

BİNALİ BEY’E YAKIŞTIRMADIM

“Bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık. Ama ilk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. Bütün baskılara rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu. Türkiye’de demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi bölge için bu son derece önemli. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış birisinin veri olmadan, ‘biz kazandık’ diye ortaya çıkmasını, açıklama yapmasını Binali Bey’e yakıştıramadım. Biz bütün tutanaklara, verilere bakıyoruz. Dolayısıyla buradan İstanbul’daki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat hiç kimse uyumayacak, sandıklar terk edilmeyecek. Birleştirme tutanakları mutlaka ama mutlak sizin yanınızda tutulacak, göreceksiniz.

AKŞENER’E TEŞEKKÜR

Bütün baskılara iftiralara rağmen bir başarı elde ediyoruz. Bizim başarımızı biz Türkiye’de 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. 81 milyon insanın demokrasiye olan özlemi olarak görüyoruz. Bunu asla bir zafer olarak telaffuz etmiyoruz. Zafer düşmana karşı yapılır. Zafer değil, bir başarı bu. Demokratik açıdan da, insani açıdan da yapılan bir seçim, elde edilen başarı bizim açımızdan değil dünya açısında da memnuniyetle karşılanacaktır. Türkiye’de demokrasi gelişiyor diye. Bu seçimde Ankara’yı kazandık, Adana’yı, Antalya’yı, Mersin’i, Kırşehir’i, Artvin’i, Ardahan’ı, Bolu’yu, Bilecik’i kazandık. Kazanan aslında Türkiye. Bir süre sonra seçimin sıcaklığı geçtikten sonra Türkiye’nin yanıcı gündemine, ekonomiye dönecektir. Mutfakta ciddi bir yangın var. 13 madde halinde açıkladık. Eksiktir diyebilirlerdi hiçbirisi uygulanmadı. En büyük endişemiz de IMF’nin kapısını çalmalarıdır. Bunun da göstergeleri var. Ekonomik krizin aşılması konusunda üzerimize düşen her göreve hazırız. Bu sürecin yaşanmasında, seçimler sürecini kastediyorum, Sayın Meral Akşener’e yürekten teşekkür ederiz. Kendisine ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum.”

MYK ÜYELERİ İSTANBUL’A GİTTİ

Kılıçdaroğlu, otobüs üzerinden yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

“MYK üyelerinin tamamını İstanbul’a gönderdik. 48 saat uyumak yok, 48 saat sandıklarda bekleyeceğiz. Her türlü itirazımızı yapacağız, İstanbul’a da baharı getireceğiz, Ekrem başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Ben biliyorum adım gibi eminim orayı da alacağız, kazanacağız ve bir destan yazacağız. Biz Türkiye kazandı diyoruz, bu seçimler sonucunda herkes kazandı. Mansur başkana oy vermeyen kardeşlerim de iyi ki Mansur başkan kazandı çünkü Ankara kazandı diyecekler. Zafer demokrasinin, halkın, kardeşliğine susamışların zaferidir, bir arada yaşama özlemi duyanların zaferidir. Onun için biz bunu halkın, herkesin zaferi olarak kabul ediyoruz.”