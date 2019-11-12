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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR/ANKARA (DHA)
12.11.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu: 56 tane reform paketi açıkladılar, bir şey çıkmadı

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Kılıçdaroğlu: 56 tane reform paketi açıkladılar, bir şey çıkmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işsizliğin arttığını belirterek, "56 tane reform paketi açıkladılar, bir şey çıkmadı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitleri için toplanan paraların nereye gittiğini bir kez daha sorarak şunları söyledi:
"Bana diyorlar ki 'diline doladı'... Ne söyleyeceğim arkadaşlar, 'iyi mi oldu', 'iyi mi para verdiniz' diyeyim. Soruyorum; 15 Temmuz şehit ailelerine 'para almadık' diyorlar. Gaziler 'almadık' diyorlar. Biri diyor ki; 'hakkımı helal etmiyorum', hakkını helal edemezsin. Nereye gitti bu para? Bu vakfın adresi nedir, telefonu ne? Telefonu yok. Para nerede, belli değil. 'Ey Kılıçdaroğlu neden bunları soruyorsun' diyorlar. Ne yapayım. Ben bu soruları sormazsam benim bu kürsüde ne işim var?"

Türkiye'de işsizliğin en üst seviyelerde yaşandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan 19 Kasım'da bir açıklama yapıyor; 'İstihdam konusunda büyük başarı sağladık. 17 yılda 9 milyon kişiye iş imkânı sağladık.' Buna ne diyeyim ben Allah aşkına. Okuduğun zaman memlekette işsizlik yok. Her pakette işsizlik büyüdü. 56 tane reform paketi açıkladılar, bir şey çıkmadı" dedi.

'BALTAYI TAŞA VURMAK OLUR'

Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın gönderdiği mektuba ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 soru sorduğunu anımsatarak, şunları söyledi:
"Şimdi giderken mektubu beraber götürdü. Mektup taşıyacak pozisyonda mısın sen? Oturduğun makamın önemini biliyor musun sen? Orada Türkiye Cumhuriyeti'nin şan, şerefinin olduğunu biliyor musun sen? Mektubu koyacak cebine Trump'a verecekmiş. Ülkelerin egemen eşitliği diye bir kural var. Birleşmiş Milletler'in (BM) kabul ettiği bir kural. BM bütün üyelerin egemen eşitliği prensibi üzerine kurulmuştur. Bu mektup sana nasıl geldi? Büyükelçi randevu aldı, geldi. Çağıracaksın büyükelçiyi 'gel kardeşim' diyeceksin. Macaristan dönüşünde sıra bu konuya gelince 'elimizde malum mektup var, bunu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim' diyor. Takdim 'arz etmek' demektir. Bir büyüğün önünde bir şey vermektir. Şu gerçeği bütün vatandaşlar bilmeli. 'Büyükelçi güven mektubunu Cumhurbaşkanı'na takdim etti' diye bir haber her zaman olur. Çünkü o Cumhurbaşkanlığı makamına çıkmış ve mektubu takdim etmiştir. Erdoğan diyor ki; 'Gidip Sayın Trump'a takdim edeceğim'. Yani baltayı taşa vurmak olur."

 

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