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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.04.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu, 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi

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Kılıçdaroğlu, 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren toplantıya verilen öğle arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu.

Toplantıya CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığını söyleyen İmamoğlu, haftaya CHP'li tüm belediye başkanlarının katılacağı bir toplantı daha düzenleneceğini ifade etti. Mansur Yavaş da büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısının katıldığı toplantıda, yapacakları çalışmaları ele aldıklarını söyledi.

Bu arada toplantıya gelen CHP'li bazı büyükşehir belediye başkanları ise parti girişinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ana muhalefet partisi liderinin bir şehit cenazesinde böyle bir olaya maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Devlet koruyamıyorsa bundan sonra gövdem ve tabancamla bu görevi en iyi şekilde yapacağımın bilinmesini isterim" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine de Savaş, "Şu andaki majör tablo Sayın Genel Başkanımıza yapılan oradaki harekettir. Ondan sonraki komplikasyonları konuşursak bu iş uzar. Bizim için odak noktası bu hareketin olmaması, hareketin olduktan sonra cereyan eden tablonun da etmemesi. İşin özeti budur." diye konuştu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de toplantıda diğer belediye başkanlarına tecrübelerini aktaracağını belirtti.

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