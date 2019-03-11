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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Kemal Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da konuştu... Adaylara seslendi

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Kemal Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da konuştu... Adaylara seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul Eyüpsultan’da düzenlenen toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bütün adaylarımıza aynı şeyi söylüyorum kazandığınız andan itibaren siz bütün beldenin belediye başkanısınız. Burada bir ayrıcalık yapılması gerekiyor, yoksulların olduğu mahalleye daha fazla hizmet götürülmeli" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Eyüpsultan’da 28 bin çocuk var bir tane kreş yok. Eyüpsultan’daki kadınların buna hakkı yok mu var. İzmir’de metro çalışmalarının kilometresi 50 milyon, İstanbul’da 150 milyon, Ankara’da ise 100 milyona yapılıyor.

Nasıl oluyor bu durum? Aynı sistem çalışıyor, aynı iş yapılıyor. İşin özü belediyelerde para var. Herkesin belediye başkanı olacaksınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bu şerefli ve onurlu bir görevdir. Bunu herkes yapamaz.

Gittiğim her yerde belediye başkanlarımdan eşit hizmet götürmesini istiyorum. Bir tek yoksul olan mahalleler için pozitif ayrımcılık yapacak.

Biz kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. 

Bütün adaylarımıza aynı şeyi söylüyorum kazandığınız andan itibaren siz bütün beldenin belediye başkanısınız. Burada bir ayrıcalık yapılması gerekiyor, yoksulların olduğu mahalleye daha fazla hizmet götürülmeli.

Hiçbir belediye işçisinin işine son verilmeyecek. Mensup olduğu parti ayrı bir mesele ama önemli olan o insanın huzur içerisinde yaşaması.

Ben bütçe görüşmelerinde asgari ücret 2200 olsun dedim. Bunlar da 2 sıfır 2 de iki var diye gittiler 2020 lira yaptılar. Emel başkanım seçildiğiniz andan itibaren Eyüpsultan’da asgari ücret 2 bin 200 TL olacak söz mü? Ama ocak ile nisan arasındaki farkı da bir şekilde ödeyeceksiniz.

Bizim belediyelerimizde asgari ücret 2 bin 200 TL. Bu ne demek? Esnafa biraz daha fazla para gidecek.

2200 lira büyük bir para mı değil. Ben bunu söylediğimde daha kriz patlamamıştı. Zamlar bu kadar artmamıştı. İşsizlik 7 milyonu aştı.

İstanbul bir Anadolu aslında. İstanbul'da neyi yapmalıyız? Tarihi camiler, kent silueti beton ormanlarının arasında kaldı. Neden bunu yaptılar rant için!
Kentleşme varsa rant vardır. Yoksul vatandaşı kent dışına sürüp, yerlerine villa yapıyorsunuz. Üsküdar'da yaptılar bunu.

Bir konu hakkında karar alırken mutlaka gideceksiniz muhtarlardan fikir alacaksınız. Sosyal yardımları da muhtarlar dağıtacaksınız. Muhtarlar en saf demokrasi ile seçilir. Muhtarların bütçesi var mı yok!

Muhtarların bir bütçesi olması lazım. Eyüpsultan’da emlak vergisi verilmiyor mu? Nereye veriliyor? Belediyeye veriliyor. Bunun yüzde 1’i muhtar bütçesine verilse ne olur? Günah mı olur?

Tahrik sürecinden geçiyoruz. Tahriklere asla kapılmayacağız.

200 bin ton patates ithal ediyorlar. Neden ekecek yer mi yok, insan mı yok!

17 yıl önce beka sorunu yoktu da şimdi niye bir beka sorunu ile karşı karşıya kaldınız? Bir ülke üretmiyorsa beka sorunu yaşar. Mercimekten samana, canlı hayvana her şey ithal!

AK Parti'ye oy veren seçmenlere seslenmek istiyorum. 17 yıl oy verdin, iktidara getirdin 17 yılın sonunda eğer seni soğan kuyruğuna mahkum ediyorsa hafiften 'Ne yapıyorsunuz' deyin. Soğan ekecek insan mı yoktu, tarla mı yoktu? Bu soruyu sorma zamanı geldi.

Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Bunu özellikle ülkücü kardeşlerim için söylüyorum. Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerim için söylüyorum. Milliyetçilik dediğimiz şey vatanseverliktir. Eğer birisi kalkıp silah fabrikasını yabancılara satıyorsa milliyetçiliği su götürür.

Ekrem İmamoğlu başarılı bir belediye başkanımız. Aynı başarıyı büyükşehirde de hayata geçirecek.

Sandığa gideceğiz oyumuzu kullanacağız Emel başkanı Eyüpsultan'a başkan yapacağız. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir. Başkan adayımız çalışkan biri, yapacağına emin olabilirsiniz.

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