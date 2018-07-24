Kayseri'de termometreler 42 dereceyi gösterdi
KAYSERİ'de etkili olan sıcak havada kent meydanında bulunan termometreler 42 dereceyi gösterdi.
Kayseri'de etkisini gösteren sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalanlar, kendilerini ağaç altlarına ve parklara attı. Bazı vatandaşlar da serinlemek için çeşmeler önünde kuyruklar oluşturdu. Öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan termometreler 42 dereceyi gösterdi.
Sıcak havalarda sıvı kaybına dikkat çeken uzmanlar, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı.
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