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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.01.2019 - 21:57, Son Güncelleme:

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

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Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

İlk ve orta dereceli kurumlarda eğitim gören milyonlarca öğrencinin yaklaşık 4 aydır heyecanla beklediği an geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yarın (18 Ocak) ara dönem karnelerinin dağıtımı yapılacak ve ardından kısa süreli tatile gidilecek. Haftalardır bu anı sabırsızlıkla bekleyen öğrencilerin gözü şimdi karnelerin alınacağı saatte. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

Oldukça yoğun sınav ve ders temposuyla geçen 2018-2019 eğitim öğretim döneminin birinci kanaat dönemi karnelerin verilmesiyle tamamlanıyor. Eğitim döneminin yarısını geride bırakacak öğrenciler ve onlar kadar heyecanlı olan aileleri internetten yaptıkları araştırmalarla 'Karneler ne zaman verilecek?' ve 'Karneler saat kaçta verilecek?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

18 Ocak Cuma günü karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere dağıtılacak.

Karneler 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğün karnelerini alabiliyor. Bunun yanında her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

Öte yandan genel olarak ikili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.

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