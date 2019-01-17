Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?
İlk ve orta dereceli kurumlarda eğitim gören milyonlarca öğrencinin yaklaşık 4 aydır heyecanla beklediği an geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yarın (18 Ocak) ara dönem karnelerinin dağıtımı yapılacak ve ardından kısa süreli tatile gidilecek. Haftalardır bu anı sabırsızlıkla bekleyen öğrencilerin gözü şimdi karnelerin alınacağı saatte. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?
Oldukça yoğun sınav ve ders temposuyla geçen 2018-2019 eğitim öğretim döneminin birinci kanaat dönemi karnelerin verilmesiyle tamamlanıyor. Eğitim döneminin yarısını geride bırakacak öğrenciler ve onlar kadar heyecanlı olan aileleri internetten yaptıkları araştırmalarla 'Karneler ne zaman verilecek?' ve 'Karneler saat kaçta verilecek?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
18 Ocak Cuma günü karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere dağıtılacak.
Karneler 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğün karnelerini alabiliyor. Bunun yanında her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.
Öte yandan genel olarak ikili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle