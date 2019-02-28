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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA - İHA
28.02.2019 - 00:35, Son Güncelleme:

Kar yağışı zor anlar yaşattı!

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Kar yağışı zor anlar yaşattı!

Doğu Anadolu'da 3 ilde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Öte yandan, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzurum ve Kars'ta önceki başlayıp dün gün boyunca aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini artırdı. Erzurum'da karla kaplanan yollarda sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ana arterlerin trafiğe kapanmaması için iş makineleri ile çalışma yapıyor.

Karayolları ekipleri de kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kars'ta da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

Meteorolojiden kritik uyarı Saatte 80 kilometre hızla...
Meteoroloji'den kritik uyarı! Saatte 80 kilometre hızla...

ARDAHAN

Ardahan kent merkezi ile Göle ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.

Yolların karla kaplanması ve buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kar yağışı zor anlar yaşattı

ANTALYA-KONYA KARAYOLUNDA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Alacabel mevkiinde saat 18.00 sıralarında başlayan ve aralıksız devam eden yağış sebebiyle görüş mesafesi düşen ve buzlanan yolda kalan araçlara, karayolları ekipleri yardım ediyor. Yolda tuzlama çalışması yapılırken kar küreme araçlarının yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri Akseki ilçe girişinden itibaren uzun araçların geçişine izin vermiyor. Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Kar yağışı zor anlar yaşattı

Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların kar ve tipiye hazırlıksız yakalandığı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde karayolları ekipleri yolda kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtarırken, ilerleyemeyen araçların sahipleri de zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı.

Kar yağışı zor anlar yaşattı

DÜZCE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Düzce gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkisi altına girdi. Kar yağışı kısa sürede kent merkezinde her yeri beyaza bürüdü.

Kar yağışı zor anlar yaşattı

Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

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