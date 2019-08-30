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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Kapıkule'de büyük operasyon: TIR'da yarım ton eroin ele geçirildi

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Kapıkule'de büyük operasyon: TIR'da yarım ton eroin ele geçirildi

Kapıkule'de hurma taşıyan TIR'dan yarım ton eroin çıktı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda 455.5 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 91 milyon Türk lirası olduğu anlaşıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule'de gerçekleştirilen operasyonda 455,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen risk analizi neticesinde Kapıkule Gümrük Sahasına gelen bir TIR, riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Hurma taşıyan TIR'ın yapılan taramasında bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi.

Araç arama hangarına alınarak şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde ayrıntılı inceleme başlatıldı. Uyuşturucu madde tespiti için özel olarak yetiştirilen hassas burunlu narkotik köpekler de çalışmalara dahil edildi. Köpeklerin araçta bulunan kolilere aşırı tepki vermesi üzerine içerisinde hurma bulunan koliler açıldı.

Kolilerin karton kenarlarının olması gerekenden daha kalın olduğu, kontrol yapan Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şüpheli kolilerin kenarları yırtıldığında dış kenarların içerisinde gizli bölmeler oluşturulduğu, bu bölümlere ince plakalar halinde paketlenmiş uyuşturucu maddeler saklandığı görüldü. Araçta bulunan tüm kolilerin aynı yöntem kullanılarak hazırlandığı tespit edildi.

Söz konusu koliler içerisinde ele geçirilen 455,5 kilogram uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 91 milyon Türk lirası olduğu anlaşıldı.

Konuya ilişkin olarak adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkulede büyük operasyon: TIRda yarım ton eroin ele geçirildi

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