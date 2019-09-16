Kansere verdiği savaşla tanınan Neslican Tay yoğun bakımda – Neslican Tay’ın son durumu
Kansere verdiği mücadeleyle binlerce kişinin sevgisini kazanan Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı. Aralarında ünlü isimlerinde yer aldığı binlerce sosyal medya kullanıcısı, dördüncü kez kanser hastalığına yakalanan Neslican Tay’a profil hesaplarından destek mesajı yayınladı.
Tümör nedeniyle 2018’de kendisinin değimiyle bacağı alınan; sosyal medyadan dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran Neslican Tay’ın Bağcılar’daki özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Kan bağışı ihtiyacı giderilen Neslican Tay’a moral vermek ve yardım etmek isteyenler Twitter’da kampanya başlattı.
Hastane direktörü Özer Koca’dan Neslican Tay'ın son durumuna ilişkin açıklama geldi. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "#neslicantay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" ifadelerini kullandı.
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