Dayan Neslican!
Kansere karşı mücadelesiyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay (21) yoğun bakıma kaldırıldı.
Tümör nedeniyle 2018’de bacağı kesilen; sosyal medyadan dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran Neslican Tay, dün İstanbul Bağcılar’daki özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.
Neslican için kan bağışı çağrısı yapılırken, yardım etmek isteyenler Twitter’da kampanya başlattı. Neslican Tay, iki yıl önce Ayşe Arman’a verdiği röportajda “Bacağım yok ama yaşama sevincim var” demişti.
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