Kandil'i terminatörler vurdu

‘Hava-yer’ görevi olan ve ‘Terminatör’ olarak bilinen F-4 2020 uçaklarının çoğunlukta olduğu ve F-16’ların da katıldığı hava harekâtlarında, terör örgütü PKK’nın sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullandığı 12 hedef, lazer güdümlü hassas bombalarla vurularak imha edildi.



İRAN’A DOĞRU KAÇIŞ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), zor coğrafi koşullar nedeniyle bölgede hava harekâtlarına ağırlık verirken, kara birliklerinin Kandil istikametine sarkma operasyonu da devam ediyor. Sınırdan 30 kilometre kadar derinliğe inen komandolar, ele geçirdikleri yerlerde üs kurma çalışmalarını sürdürüyor. TSK ve MİT unsurları da bölgede eşgüdüm içinde çalışırken, terör örgütünün elebaşları arasında İran istikametine doğru hareketlilik yaşandığı bilgilerine ulaşıldığı bildirildi.



DÖNÜŞ YOK

KANDİL başta olmak üzere Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik harekâtın bir bölümünü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından harekât merkezinden bizzat takip edildi. Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile önceki akşam Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na gitti, brifing aldı.





Orgeneral Hulusi Akar, harekât merkezine giderken Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanmaya başlayacağı yeni üniformayı giydi.



Orgeneral Akar, Türkiye’nin çevresinde belirsizlikler, istikrarsızlıklar ve sıkıntıların olduğunu belirterek, “Bunlara karşı yapmamız gerekeni yapıyor, almamız gereken tedbirleri alıyoruz” dedi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayan Orgeneral Akar, “Bundan dönüş yok. Bu sefer tüm teröristlerin üzerine gidip, sonunu getirmek için kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda kararını vermiş durumda ve inşallah bitireceğiz. 25 Temmuz 2015’te başlayan terörle mücadelenin yeni safhası büyük bir yoğunlukla başladı. Bu sefer, tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmek için kararlıyız” diye konuştu.



HAREKÂTI İZLEDİ

Eskişehir’deki harekât merkezinde çalışmaları denetleyen Orgeneral Hulusi Akar, önceki gece yarısı Irak’ın kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekâtının bir bölümünü monitörlerden takip etti. Savaş uçaklarının önceden işaretlenmiş hedefleri vuruş ve imha anları bölgede bulunan insansız hava araçlarıyla (İHA) komuta merkezine iletildi. Komutanlar, her bombalama sonrası hangi hedeflerin vurulduğuna dair bilgilendirildi. Akar’ın da takip ettiği harekâtla birlikte iki gün içinde bölgede 26 hedef vurulmuş oldu. Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasına göre, 1-8 Haziran’da Irak’ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekâtlarında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, hava harekâtları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34’e ulaştığı kaydedildi.

















