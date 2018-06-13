BİR YIL ÖNCE BAŞLADI

“YILBAŞINDAN bugüne kadar 500’den fazla terörist Kuzey Irak’ta etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla orada terörü söküp atana kadar kalacak şekilde operasyona başlamıştık. Neredeyse bir yıla yakın bir süre önce planlama aşamaları başlamıştı. Güvenlik gerekçeleriyle ve hiçbir şekilde başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne halel gelmeyecek şekilde ve geçici olarak, ama bu geçicilik bütün teröristler o bölgeden temizlenene ve o bölgeden bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Geçici operasyon yapıp dönmek değil.



İRAN DESTEK VERDİ

Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak’ta kalacağız. Görev tamamlanana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bütün hatlarıyla orada olmaya, kalmaya devam edecek. Bu bölgede üs bölgeleri oluşturuldu. Kandil de dahil oradaki bütün terörist unsurlara yönelik yapılacak harekâtta İran gerekli desteği verdi.



MATTIS’İN İFADESİ ÖNEMLİ

YPG/PYD unsurları Münbiç’ten (Menbiç) çıkarılacak. Burada PYD/YPG’yi, terör uzantılarını, terör yapılanmasını ABD ile mutabakata vararak çıkartmayı, Suriye’nin tamamında da terör örgütlerinin birlikte temizlenmesinin önünü açacak bir proje olarak görüyoruz. YPG/PYD’nin PKK’nın bir parçası olduğu, onlar tarafından kumanda edildiği, aynı terörist havuzunu kullandıkları konusunda ikna olmuş durumdalar. Sayın Mattis’le (ABD Savunma Bakanı Jim Mattis) görüşmemizdeki ‘hiçbir şekilde oyalama olmayacağı’ ifadesi son derece önemlidir bizim açımızdan. Bu ifadeyi çok açık ve net bir şekilde kullanmıştır.



Şu anda birçok ürünü, silahı, mühimmatı parasını verdiğimiz halde dostlarımızdan ve müttefiklerimizden alamıyoruz. En azından geciktiriyorlar. Örtülü ambargo ile karşı karşıyayız. ”