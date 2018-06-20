‘Kandil operasyonu seçime dönük’

MÜMKÜN DEĞİL

“Kandil’in sınıra uzaklığı 110 kilometre, uzunluğu 30 km. En ucuna girebilmeniz için sınırdan 140 kilometre gitmeniz lazım. 21 senesi Kuzey Irak’ta geçmiş bir emekli subayla bunların ayrıntılarını teknik olarak konuştuk. Seçim öncesinde yapılan iş göstermelik bir iştir, seçime dönük bir iştir. Kandil’e böyle bir planla girilebilmesi mümkün değildir. Bu planla girilemez. Ya İran’la anlaşıp doğudan, ya güneyden bir çözüm olması lazım. Seçime yönelik göstermelik işlerden kaçınmak lazım. Ordunun moralini bozmak istemem. Her şeye rağmen orada evlatlarımız var, onları üzecek bir şey demekten korkarım.

APOLET POLEMİĞİ

Sözümün arkasındayım. Asla bir paşa böyle bir şey yapamaz. AK Parti logosu altında rakip eleştirilirken Erdoğan’ı alkışlayamaz. ‘Apoletlerini sökerim’ demek emekli ederim demektir. Başarılı bir generalmiş, başarılıysa ödül veririm, hata yaptığında ceza veririm.

SEÇİMDEN SONRA AB

Büyükelçilerle görüştüm. ‘Hedefimiz AB, tercihimiz NATO, Batı. ‘Bizi tercihlerimizi değiştirmeye zorlamayın’ dedim. Müttefiksek gereğini yapmalarını istedim. Türkiye’nin hukuk devleti olacağını söyledim. Seçilir seçilmez hemen Avrupa turu yapacağım. AB istemese de yapmamız gerekenler var. Avrupa’ya da güven verdiğimi düşünüyorum.

PROJELERİ BOZULDU

O kadar telaş içindeler ki projeleri bozuldu. 7 Haziran - 1 Kasım arası neler olmuştu unutmayın. Akıllarından neler geçtiğini biliyorum ama cesaret edemiyorlar aynısını yapmaya. Seçim sonuçlarını kestiremiyorlar. Bu seçimlerden sonra herkes kazanacak, çünkü özgürlük gelecek. Kaybeden anket şirketleri olacak. Barış, huzur, ayırmayacağız, kayırmayacağız, savurmayacağız dememizi halk beğendi. AKP’li namuslu insanlar yok mu? Var. MHP’li yok mu var? Bakanlar Kurulu’nda onlar da olacak.

DAVASI OLMAYAN İADE

Bazen MHP’nin, AKP’nin, İyi Parti’nin, HDP’nin söyleyeceği iyi şeyleri uygulayabilirim. KHK’larla görevden alınmışlar hakkında dava açılanları bekleyeceğiz. Hakkında dava olmayanları hemen görevine iade edeceğiz.”

GİZLİ SEÇİM ÜSSÜ

İNCE, ‘Seçimi nerede takip edecek?’ sorusu üzerine, “Size şimdi söylemeyeceğimiz bir yerden izleyeceğiz. 15 civarında arkadaşımla birlikte kameraların giremeyeceği bir yerde izleyeceğiz. Olası bir yanlış durumda seçim kuruluna yakın bir yerden izleyeceğiz. Seçim kurulu üyelerini uyarıyorum. Türkiye’nin bütün sokaklarına fotoğraflarınızı asarım” dedi.

BALKON KONUŞMASI 1. MECLİS’TE

(Seçimi kazanırsa) Balkon konuşması var ama balkondan değil. başladığımız yer 1. Meclis’in önü, yakışan odur.

Akşener seçilirse elbette yardımcısı olurum. Ben seçilirsem aynı teklifi onlara yaparım.

Geçmişteki parlamenter sistem de doğru değildi. Geçmişe dönmeyeceğiz ama bu daha kötü. Hızla tamirat sürecine gireceğiz.

Türkiye’nin beka sorunu varsa yönetenler hemen defolmalılar. Çünkü 16 yıl önce memlekette bir beka sorunu yoktu. Eğer bugün beka sorunu varsa bunu Erdoğan yaratmış demektir. Hemen gitmelidir memleketin başından.

(Seçilemezse CHP Genel Başkanlığı adaylığı) Şu anda parti içi meselelerle değil Türkiye’nin meseleleriyle uğraşıyorum. Cumhurbaşkanı olmaya çok yakın olan birisi genel başkan olmayı düşünmez. Kendimi Çankaya’ya odakladım, onunla ilgileniyorum.