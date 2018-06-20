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    İçinden altın çıkan mektup

    Özgür ALTUNCU - ÇORLU
    20.06.2018 - 20:12 | Son Güncelleme:

    CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu mitinginde, Deniz Acar adlı 3 sınıf öğrencisinin yazdığı, içinden gram altın çıkan mektubu okudu. “Bana soruyorlar. ‘Erdoğan 30 miting yaptı. Sen 103 miting yaptın. Nasıl dayanıyorsun. Şimdi size ilacımı göstereceğim” diyen İnce’nin okuduğu mektup şöyleydi: “Cumhurbaşkanım, 3. sınıfta okuyorum. Bütün mitinglerinizi izledim. Okulumda yapılan İstiklal Marşı yarışmasını birincilikle kazandım. Oradan kazandığım gram altını seçim kampanyanıza destek olmak için size hediye ediyorum. Mutlu yarınlar istiyorum. Savaşlar olmasın. İnsanlar ölmesin. Yüzler hep gülsün.’ Benim vitaminim bu. Bu mektubu, bu gram altınla birlikte Çankaya Köşkü’nün müzesine koyacağım.”

    AYIP, GÜNAH DEĞİL Mİ

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Ömer Halisdemir’in mezarına gidip Fatiha okuyamaz’ sözüne Çorlu Atatürk Meydanı’ndan yanıt veren İnce, “Gittim okudum. Senin derdin ne Ömer Halisdemir ne de Fatiha. Senin derdin, Kuran Kerim olsaydı, ‘Bakara makara’ diyeni tutar kulağından atardın” dedi. İnce özetle şunları söyledi:

    “5 yaşından beri, 40 senedir cuma namazlarına giderim. Neredeyse diyecek ki, ‘gelme bizim camiye’. Bir Müslüman başka bir Müslüman’a böyle konuşur mu? Ayıp değil mi? Günah değil mi? Konuşmalarına bak. Rahatsız oluyor. Ona Çorlu’dan bir kez daha sesleniyorum. Erdoğan, kimyanın bozulduğunu biliyorum. Moralinin bozuk olduğunu biliyorum. Anketleri gördüğünde canının sıkıldığını biliyorum. Kaldı şurada 2-3 gün. Madem sen ustasın, usta adam çıraktan korkar mı ? Korkmaz. Erdoğan, gel 81 milyon bizi izlesin. İstediğin kanalda, istediğin saatte, istediğin gazetecilerle birlikte gel benimle ekonomi tartış.

    AK PARTİ ADAYINA TEPKİ

    Yalova’da bir milletvekili adayı var. Duydunumuz mu marifetlerini ? ‘Göçmenler ezik olur’ diyor. Sen kimsin densiz? Selanik’ten, Kırcaali’den, Kosova’dan bu topraklara gelenlerin ataları turistik seyahat için mi gitmişti oraya? Evlad-ı Fatihan Osmanlı, fethettiği için, oraya cengaverlerini gönderdi. Topraklar kaybedilince geri gelmeye mecbur kaldık. Sen kimsin? Haddini bileceksin.”

    Etiketler: gazetehaberleri , muharrem ince , son dakika , haberler
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