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    Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi CHP’li Kaftancıoğlu yaptı

    Eyüp Serbest / İstanbul
    05.04.2018 - 22:25 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çıkan yangın nedeniyle tahliye edilen Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı. Aynı zamanda doktor olan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, kalp rahatsızlığı olan ve hastane bahçesinde kriz geçiren bir hasta yakınına da ilk müdahaleyi yaptı.

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    • İstanbuldaki hastanede büyük yangın İlk görüntüler
    • İstanbuldaki hastanede büyük yangın İlk görüntüler
    • İstanbuldaki hastanede büyük yangın İlk görüntüler
    • İstanbuldaki hastanede büyük yangın İlk görüntüler

    Yakınlarının tahliye edilmeye devam edilen binadan henüz çıkmadığını söyleyen vatandaş yaşadığı şok nedeniyle kriz geçirdi. Bir anda yere yığılan hasta yakınına o sırada hastane bahçesinde bulunan CHP’li İl Başkanı Dr. Kaftancıoğlu ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kaftancıoğlu, ambulans gelene kadar hastanın başından ayrılmadı. En yakın sağlık kuruluşuna sevk edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Canan Kaftancıoğlu hastane çıkışında ise şu açıklamayı yaptı:

    "Şu anda sorulacak çok şey var ama zamanı değil. Şu anda en büyük dileğimiz hastaneden bir ölü ve yaralının çıkmamış olması. Bütün hasta ve hasta yakınlarının tahliye edildiği söyleniyor. Oldukça geniş çaplı bir yangın var. Yangın sonrasında can kaybı ve herhangi bir yaralı olmadığını teyit ettikten sonra bu daha öncede olan ve şimdi tekrarlanan yangınla ilgili soracaklarımız var. Bir daha olmaması için neler yapılabileceğini sonrasında konuşacağız"

    Taksim İlkyardım Hastanesinde yangınTaksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

     

    Etiketler: gazetehaberleri , Canan Kaftancıoğlu , gündem
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