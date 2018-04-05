İstanbul'daki hastanede büyük yangın! İlk görüntüler
İstanbul'da Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.
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