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    İstanbul'daki hastanede büyük yangın! İlk görüntüler

    İstanbul'da Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 17:41 | Son Güncelleme:
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    İstanbuldaki hastanede büyük yangın İlk görüntülerNext

    Etiketler: Hastane , gündem
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