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    Son dakika... Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 17:25 | Son Güncelleme:

    Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Hastalar tahliye ediliyor. Yangın sırasında patlamalar olduğu belirtilirken alevler hastanenin dış cephesini sardı. Yangından çıkan duman İstanbul'daki bir çok semtten görülüyor. İtfaiye Müdürü ise açıklamasında yaralı ve can kaybı olmadığını yoğun bakım dışındaki hastaların tahliye edildiğini söyledi.

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    • İstanbuldaki hastanede büyük yangın İlk görüntüler
    • İstanbuldaki hastanede büyük yangın İlk görüntüler
    • İstanbuldaki hastanede büyük yangın İlk görüntüler
    • İstanbuldaki hastanede büyük yangın İlk görüntüler

    Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında patlamalar yaşanırken alevler hastanenin dış cephesini tamamen kapladı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı.

    İhbar üzerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.     

    Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Bu arada, hastaların tahliyesine başlandı. Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı.

    İtfaiye Müdürü açıklamasında yaralı ve can kaybı olmadığını yoğun bakım dışındaki hastaların tahliye edildiğini söyledi.

    İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gittiği öğrenildi.

    Etiketler: Taksim İlkyardım Hastanesi , haber , haberler , gündem
    Son Dakika Haberler
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