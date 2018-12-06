‘Kadınlar olmazsa başarı olmaz’

SÖZDE DEĞİL EYLEMDE

“Sizden isteğim, sadece sözle değil, eylemle de kadın hareketini güçlendirin. Çok sayıda kadını partiye üye yapın. O zaman önseçim isteyin, önseçim yapalım. Bir hareketi güçlendirmenin yolu kitlesel olarak bir partide güç olarak kendinizi göstermektir. Üyelerimizin kaçı kadın? Üçte biri bile değil. Dolayısıyla bizim arzumuz daha fazla kadınların partiye gelip üye olmasıdır.

AYRICALIK DEĞİL HAK

Ayrıcalık değil hak istiyorsunuz. Ama hak verilmez alınır. Yüzde 50 diyorsunuz, doğru nüfusun yarısı kadın, yarısı erkek. Bir şeye daha inanıyorum ben. Bir etkinlikte kadın yoksa aslında başarı şansı sıfırdır. Kadının aktif olarak rol aldığı her olayın arkasında mutlaka bir başarı çıkıyor. Gazi Mustafa Kemal aslında boşuna kadınlara seçme, seçilme hakkını batılı ülkelerden önce vermiyor. Çağdaş uygarlığı yakalama gibi ve onu aşma gibi bir hedef koymuş. Bu hedefin gerçekleşmesi ancak kadının da bu hedefin içinde olması halinde gerçekleşebilir diyor.

Türk siyaseti tıkandı biliyorsunuz. Tıkanmayı sağlayan unsur Cumhuriyet devrimlerinden geriye gidiştir. Ve Cumhuriyet devrimlerinden geriye gidiş bir anlamda kadının siyasetten soyutlanmasıdır. Kadın siyasetin içine güçlü olarak girdiği takdirde geriye gidişin önü de kesilecektir.

KADIN HAKLARINI ANLATIN

Kadın siyasette aktif rol aldığında pek çok şey kendiliğinden değişmiş olacaktır. Her yere gidin, kadın haklarını anlatın, bu hakların siyasetten geçtiğini anlatın, siyasette kadınlar güçlü olduğu takdirde Türkiye’nin bu krizlerle karşılaşmayacağını da anlatın. En büyük arzum bu yerel yönetim seçimlerinde kadın başkan adaylarının fazla olmasıdır. Belli illerde kadın belediye başkanı adayı çıkarın diye özellikle ama özellikle en az 4, 5, 10 kez telefon ettiğimi de unutmayın. Kadın başkan adayı mutlaka olsun, kadın eli yerel yönetimlerde de olsun.”