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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Kadınlar olmazsa başarı olmaz’

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‘Kadınlar olmazsa başarı olmaz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Kadın Kolları’nın düzenlediği toplantıya katıldı. Kadın aday adaylarının da olduğu toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, “Belli illerde kadın başkan adayı çıkarın diye telefon ettiğimi unutmayın. Bir etkinlikte kadın yoksa aslında başarı şansı sıfırdır” dedi.

SÖZDE DEĞİL EYLEMDE

“Sizden isteğim, sadece sözle değil, eylemle de kadın hareketini güçlendirin. Çok sayıda kadını partiye üye yapın. O zaman önseçim isteyin, önseçim yapalım. Bir hareketi güçlendirmenin yolu kitlesel olarak bir partide güç olarak kendinizi göstermektir. Üyelerimizin kaçı kadın? Üçte biri bile değil. Dolayısıyla bizim arzumuz daha fazla kadınların partiye gelip üye olmasıdır.

AYRICALIK DEĞİL HAK

Ayrıcalık değil hak istiyorsunuz. Ama hak verilmez alınır. Yüzde 50 diyorsunuz, doğru nüfusun yarısı kadın, yarısı erkek. Bir şeye daha inanıyorum ben. Bir etkinlikte kadın yoksa aslında başarı şansı sıfırdır. Kadının aktif olarak rol aldığı her olayın arkasında mutlaka bir başarı çıkıyor. Gazi Mustafa Kemal aslında boşuna kadınlara seçme, seçilme hakkını batılı ülkelerden önce vermiyor. Çağdaş uygarlığı yakalama gibi ve onu aşma gibi bir hedef koymuş. Bu hedefin gerçekleşmesi ancak kadının da bu hedefin içinde olması halinde gerçekleşebilir diyor.
Türk siyaseti tıkandı biliyorsunuz. Tıkanmayı sağlayan unsur Cumhuriyet devrimlerinden geriye gidiştir. Ve Cumhuriyet devrimlerinden geriye gidiş bir anlamda kadının siyasetten soyutlanmasıdır. Kadın siyasetin içine güçlü olarak girdiği takdirde geriye gidişin önü de kesilecektir.

KADIN HAKLARINI ANLATIN

Kadın siyasette aktif rol aldığında pek çok şey kendiliğinden değişmiş olacaktır. Her yere gidin, kadın haklarını anlatın, bu hakların siyasetten geçtiğini anlatın, siyasette kadınlar güçlü olduğu takdirde Türkiye’nin bu krizlerle karşılaşmayacağını da anlatın. En büyük arzum bu yerel yönetim seçimlerinde kadın başkan adaylarının fazla olmasıdır. Belli illerde kadın belediye başkanı adayı çıkarın diye özellikle ama özellikle en az 4, 5, 10 kez telefon ettiğimi de unutmayın. Kadın başkan adayı mutlaka olsun, kadın eli yerel yönetimlerde de olsun.” 

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