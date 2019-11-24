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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ DHA
24.11.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Kadıköy'de kadın cinayetlerini protesto ettiler

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Kadıköy'de kadın cinayetlerini protesto ettiler

KADIKÖY'de. kadın cinayetlerini protesto eden yaklaşık 200 kadın, İstanbul Sözleşmesinin ve 6284 sayılı kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanmasını istedi.

Kadın Meclislerinin öncülüğünde yaklaşık 200 kadın Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde, son zamanlarda artan kadın cinayetlerini protesto etmek için toplandı. Ellerinde pankartlar ve öldürülen kadınların fotoğraflarıyla sloganlar atan grup, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanmasını istedi.

Protestoya katılan bir kadın, “Son dönemlerde kadın cinayetleri çok artmaya başladı. Şiddet var, taciz var. Çok fazla toplumsal ve ailevi sorunlarımız var ama Türkiye bir hukuk devleti. Ve hukukun uygulanması gerekiyor. 6284 sayılı kanun, kadının can simidi. İstanbul Sözleşmesi de keza öyle. Biz sadece 6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını istiyoruz. Kadın cinayetlerini durdurmak istiyoruz.” dedi.

Grup adına basın açıklamasını Kadın Meclisleri üyesi Dilber Sünnetçioğlu yaptı. Sünnetçioğlu “Her gün kadınlar hayatı hakkında karar vermek istediği, çalışmak istediği, erkeği reddettiği, boşanmak istediği için öldürülüyor. Büyük acılar, büyük mücadeleler gerektirir. Biz de büyük mücadeledeyiz. Ta ki tek bir kadın kardeşimiz öldürülmeyene kadar. Mücadelemiz devam edecektir. Kadın cinayetleri durdurulabilir. 6284 sayılı kadını koruma kanunu etkin bir biçimde uygulanırsa İstanbul Sözleşmesinin şartları yerine getirilirse kadın cinayetleri durur. Kadın erkek arasındaki eşitsizliği yok ettikçe şiddet azalır kadın cinayetleri durur. Cinsiyetçi politikalar derhal bırakılmalı. 6284 sayesinde hayatta kalan kadınlarımız var. Kadınlar, erkeklerin hayatları üzerinde kurmak istedikleri baskının farkında. Bizler kimsenin malı da değiliz, kölesi de değiliz. Sadece özgürlük, eşitlik ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Bunun için mücadelemiz çığ gibi büyüyor. Tüm dünyada da böyle, kadın hareketi engellenemez.”

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