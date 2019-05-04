Jandarma Komutanı’na CHP’den suç duyurusu
CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili olarak, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut ve ‘belirlenecek diğer ilgililer’ hakkında, ‘Görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Avukat Celal Çelik’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede özetle şöyle denildi: “Her ne kadar Bulut; linç girişimi sırasında Genel Başkanımızın yanında bulunarak yardımcı olmaya çalıştığı izlenimi vermiş ise de anlaşılmaz biçimde konum ve unvanının kendisine yüklediği hiçbir görev ve sorumluluğu yerine getirmemiştir. Video görüntüleri izlendiğinde de algılanacağı üzere olaylara müdahale etmeye çalışan, önlemler alan, suçluları yakalayan, linç girişimini yapanları önlemeye ve oradan uzaklaştırmaya çalışan hiçbir jandarma görevlisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak diğer sorumluların yanında Bulut, bilinçli/bilinçsiz hata ve eksiklikleri ile linç girişiminin yaşanmasına ve olayların büyümesine neden olmuştur. Görevlerinin gereklerini hiçbir biçimde yerine getirmemiştir. Elbette, bu görev ihmalinin bir kurgunun parçası olarak mı yapıldığı yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır.”
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