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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÖZEN/İZMİR (DHA)
08.07.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

İzmir'in 3 ilçesinde 88 kaçak göçmen yakalandı

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İzmir'in 3 ilçesinde 88 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında durdurulan lastik botlarda toplam 88 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cumartesi günü Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, saat 00.30 sıralarında durdurduğu lastik botta, Suriye uyruklu 38 kaçak göçmeni yakaladı. 11'i erkek, 14'ü kadın ve 13'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Çeşme'nin Karaabdullah Burnu önlerinde aynı gün lastik botla bir grup kaçağın yine kaçak geçiş yaptığını öğrenen ekipler, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik ekiplerince saat 01.00 sıralarında durdurulan lastik botta 8'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 7'si Kongo, 4'ü Filistin, 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 1'i Suriye ve 1'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen yakalandı.

16'sı erkek, 1'i kadın ve 6'sı çocuk olan grup ta kıyıya getirildi. Aynı gün son olarak devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.30 sıralarında hareket halindeki bir lastik bot fark etti. Seferihisar'ın Doğanbey Burnu açıklarında durdurulan lastik botta Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı. 9'u erkek, 6'sı kadın ve 12'si çocuk olan bu topluluk da kıyıya getirildi. Her 3 ilçede yakalanan toplam 88 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmirin 3 ilçesinde 88 kaçak göçmen yakalandı

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