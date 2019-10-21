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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÖZEN/İZMİR (DHA)
21.10.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

İzmir'de 378 kaçak göçmen yakalandı

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İzmir'de 378 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 378 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı ekibince cuma günü yapılan devriye görevinde, Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta, tamamı Afganistan uyruklu olan 10'u erkek, 6'sı ve 9'u çocuk toplam 25 kaçak göçmen yakalandı. Cumartesi günü ise Sahil Güvenlik botu ekibi, aynı bölgede lastik botu tespit edip, durdurdu. Yapılan kontrolde 46'sı Suriye ve 9'u Filistin uyruklu olmak üzere toplam 55 kaçak göçmen yakalandı. 12'si erkek, 16 kadın ve 27'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

İzmirde 378 kaçak göçmen yakalandı
Seferihisar'da, cumartesi günü kaçak geçiş olduğunu öğrenen ekipler, Teke Burnu açıklarında saat 00.45'te tespit ederek, durdurduğu lastik botta 22'si Kongo, 11'i Irak, 6'sı Güney Afrika Cumhuriyeti, 4'ü İran, 4'ü Senegal, 2'si Togo, 2'si Mali, 1'i Liberya, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Nijerya ve 1'i Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 55 kaçak göçmen yakalandı. Yakalananların 24'ünün erkek, 14'ünün kadın ve 17'sinin çocuk olduğu belirtildi. Aynı gün Foça'nın Aslan Burnu açıklarında, saat 02.00'de lastik bot durduruldu. Tamamı Afganistan uyruklu 12'si erkek, 11'i kadın ve 15'i çocuk olan toplam 38 göçmen yakalandı.

İzmirde 378 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı ile Sahil Güvenlik botu ekipleri, 5 ayrı yasa dışı geçiş tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 124'ü Afganistan, 45'i Suriye ve 36'sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 205 göçmen yakalandı. 91'i erkek, 48'i kadın ve 66'sı çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Kentte 4 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan toplam 378 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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