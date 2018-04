İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'erken seçim çağrısı'nı değerlendirdi. Habertürk TV yayınında CHP olarak seçime hazır olduklarını belirten Özel, "CHP olarak ilk kararımızın arkasındayız. Devlet Bahçeli'yi buna ne zorladı, bunu bulmak lazım" dedi.

26 Ağustos'ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini öne süren Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli 'Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz' diyor" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, “Vatandaşımız endişe etmesin, İYİ parti her şart altında seçimlere girecektir. YSK, bizi engellese de B ve C planlarımız hazır. Koltuklarından korkanlar ise endişelerine devam etsinler” dedi. Koncuk, Hürriyet’in “B ve C planlarınız Saadet Partisi ile ittifak ya da mevcut bir partinin çatısı altında seçime girmek mi” sorusuna “Başkanlık divanımız karar verecek. Seçime girmemizin önünde hiç bir engel tanımıyoruz” yanıtını verdi. Koncuk, CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel’in İYİ Partinin seçimlere giremeyeceğine ilişkin değerlendirmesi sonrasında şöyle konuştu: “Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2011 genel seçimleri öncesinde Merkez Parti ile Emine Ülker Tarhan’ın Anadolu Partisiyle ilgili kararları var. Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla milletvekili genel seçimlerine YSK kararıyla katıldılar.

ADAMINA GÖRE KARAR VERMİYORSA

Eğer bu YSK, adamına göre değil de hukuka ve içtihatlara göre karar veriyorsa İYİ partinin seçimlere katılmaması diye birşey söz konusu olamaz. Ama birileri altımızdaki koltuklar çekilir endişesi yaşıyorsa ve YSK da birtakım merkezlerin talimatıyla karar verirse o da hukuk dışı bir karar olur. Çünkü yerleşmiş içtihatlar var. Hangi saiklerle İYİ partiyi almayacaklar? Hukuken böyle birşey mümkün değil.



YSK GİREMEZ DERSE

Ama YSK buna rağmen ‘İYİ parti seçimlere giremez’ derse tüm vatandaşlarımız şunu bilsin, İYİ partinin başarısından korkulduğu için bu karar alındığı anlamına gelir. Ama partimize gönül veren tüm vatandaşlarımız bilsin ki genel başkanımızın dediği gibi, A planımız olduğu gibi B ve C planlarımız da var.



HER ŞART ALTINDA SEÇİME GİRECEĞİZ



İyi parti her şart altında yapılacak seçimlere girecektir. Bundan herkes emin olsun. Ama partimizden endişe duyanlar da bu endişelerine devam etsinler. Çünkü İYİ parti bu ülkeye adaleti, hukuku, insan haklarını ve refahı getirmeye kararlı.Bu hedeflerimizin önünde kimse duramayacak.



SAADET İLE İTTİFAK MI?

Koncuk, “B ve C planlarınız Saadet Partisi ile ittifak mı ya da mevcut bir siyasi parti çatısı altında mı seçime girmek” sorusuna ise şöyle karşılık verdi: “Önümüzdeki günlerde İYİ Parti Başkanlık divanı ilgili kurullarında bunları değerlendirecek. Gelişmelere uygun olarak B ve C planlarını uygulayacaktır. Ama şunu net olarak söyleyeyim, İYİ partinin seçimlere girmesinin önünde hiçbir engel tanımıyoruz.”

