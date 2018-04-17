Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grubu'nda yapacağı konuşmaya gelirken gazeteciler, 'Bahçeli'nin çağrısına bir yanıtınız olacak mı?' diye sordu. Erdoğan bu soruya "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" yanıtını verdi. Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı.

Erdoğan AK Parti grup toplantısında şunları söyledi:

FETÖ içerden PKK dışardan müdahale ederek emniyet teşkilatımız ile çok uğraştı ama teşkilatımızı kurtardık.

Kendilerini gizleyen FETÖ’cülerin buldukları her fırsatta işleri tersine çevirme gayreti içinde olduklarının farkındayız. İftiralarla saptırmalarla sahte belgelerle masum insanların hayatını karartmak çiin fırsat kolluyorlar. Belki anlık neticeler alıyor gibi görünebilirler. Ama gerçekler ortaya çıkıyor ve bu kumpasçılar

“FETÖ’CÜLERİN OYUNLARINA GÖZ YUMANLARI BİR KEZ DAHA İKAZ EDİYORUM”

Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Buradan FETÖ’cülerin oyunlarına göz yumanları bir kez daha ikaz ediyorum. Teröristle birlikte hareket edenlerin bizim nazarımızda onlardan bir farkı yoktur. Yüreğinde zerre kadar allah korkusu, adalet duygusu, ülke ve millet sevgisi olan hiç kimsenin böyle bir yola tevessül etmeyeceğine inanıyorum. Buna rağmen yanlışa düşenler olursa, hiç kusura bakmasınlar. vakti saati geldiğinde mahkemelerin önünde hesap verirken bulurlar, bulacaklar.

“ER VEYA GEÇ ONU DA ALACAĞIZ”

Afrin’de etkisiz hale getiren teröristlerin sayısı 4 bin 205’e ulaşmıştır, Kuzey Irak'ta 341, yurt içinde ise 214 terörist etkisiz hale getirilmiştir. FETÖ’nün durumu zaten perişan. Cezaevinde olanlar adalete hesap veriyor. Hiçbirinin de akıbeti bugüne kadar yurt dışında yakalayıp ülkemize getirdiğimiz 80’in üzerindeki FETÖ’cünün durumundan farklı olmayacaktır. İşte en son Kosova’da 6, Gabon’da 3 tane olmak üzere toplamda 80’i yakaladık. Terörist başının durumu da farklı olmayacaktır, bunu da söyleyeyim. Er veya geç onu da alacağız. Bu ülkeye ve bu millete ihanet eden herkes eninde sonunda hak ettiği cezaya maruz kalacaktır.

Suriye’yi yıkmak için atılan bombaların parasıyla bu ülkenin yeni baştan inşası mümkündür. Afrika’dan elde edilen kazancın yarısı bu kıtaya harcansa aç açıkta kimse kalmaz. Biz kendi bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz. Birileri petrol için maden için sırf çıkarları için her şey gibi yardım kavramının da içini boşaltabilir, biz bunu asla yapmayacağız. TİKA, AFAD, Kızılay bu kurumlarımız ve artık bir kısmı küresel düzeyde operasyon yürütme kabiliyetine sahip bulunan STK’larımızla mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz.

"FRANSA ROMANLARI DERDEST ETTİ"

Çocukluğum, gençliğim hep bu kardeşlerimle birlikte geçmiştir. Biz insanları hiçbir zaman kökenlerine, renklerine, kültürlerine göre tasnif edenlerden olmadık. Zira biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ama bakıyorsunuz Fransa, Fransa’daki romanları derdest etti. Hani nerede AB üyesisin? AB bunun hesabını sordu mu? Hayır. Niye? Bunların nazarında insanların ayrıma tabii tutulması onlar için haktır. Ama biz böyle bakmadık. Buradan tüm roman kardeşlerime en kalbi selamlarımı söylüyorum.

CHP’den birisi çıkıyor, ‘Aman Türkiye’ye gelmeyin’ onlar gelme dedikçe, Türkiye’de buluşmanın adımlarını atıyorlar. Türkiye’ye güvenerek yatırım yapan hiç kimsenin pişman olmadıklarını hatırlatarak tüm girişimcileri ülkemize davet ettik.

Dün öğleden sonra NATO genel sekreteriyle bölgemizdeki son gelişmeleri ve ittifakın durumunu ele alma imkanı bulduk.

“İNŞALLAH 2019 KASIM SEÇİMLERİNDE TAMAMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”

Biliyorsunuz dün 16 nisan halk oylamasının birinci yıl dönümüydü. Buradan bir kez daha 16 Nisan halk oylamasına katılarak, bilhassa da ‘evet’ diyerek ülkemizin ve milletimizin tarihi yol ayrımında iradesini ortaya koyan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı ifade ediyorum.

Halk oylamasıyla önemli bir anayasa değişikliği kabul edildi. Cumhuriyet döneminde yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek.

Milletimizin darbe gecesi sokaklarda, meydanlarda, gönüllerde yaptığı ittifakı MHP ve bize destek veren diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek bu önemli adımı attık. Tabi ki AK Parti olarak, MHP ile birlikte 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık. Ama sözde ana muhalefet oraya daveti kabul etmeyip, son anda geldi. Ve oradaki konuşmayı da fırsat bilip o konuşmadan sonra da hemen aleyhte konuşmaya başladı. Çünkü akşam başka, sabah başka.

Fakat bu süreç MHP ile AK Parti’yi işte gördüğünüz gibi cumhurun ittifakına taşıdı. Şimdi cumhurun ittifakıyla inşallah Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de inşallah taşıyoruz. Bu konuyla ilgili gereken hukuki düzenlemeler yapıldı ve Meclis’imiz tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Bir kez adına ülkemize milletimize siyaset dünyamıza hayırlı olsun.

Ayrıntılar az sonra