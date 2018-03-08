İşyeri kira vergilendirilmesi nasıl yapılır? İşyeri kira gelirinde beyanname verme sınırı ne kadar?

Mülk sahibi kişilerin en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biride işyeri kira vergilendirilmelerinin nasıl yapıldığı. Özellikle bu konu hakkında araştırma yapan kişilerin merakını çeken bir diğer konu ise, iş yeri kira gelirinde beyanname verme sınırının ne kadar olduğu. İşte mülk sahiplerinin merak ettiği bu konuların detaylı açıklaması...

İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

Konut kira geliri ile işyeri kirasının vergilendirilmesinde fark var. İşyeri kirasında vergilendirme; kiracı mülk sahibine kira bedelini öderken stopaj yoluyla başlıyor. Mülk sahibine ödenen net kira brütleştirilip üzerinden yüzde 20 stopaj her ödeme için vergi dairesine ödenir. Mülk sahibi için konu çok net, işyerini kiraya verdiğinde alacağı net kira önemli.

Kiralayan işletme ise; mülk sahibine her ay net kira tutarını öderken, ayrıca Maliye’ye de (mülk sahibinin adına) yüzde 20 stopaj (vergi) öder (GVK Md. 94). Tabiatıyla mülk sahibi, işletmenin ödediği verginin yükünü hissetmez, üstüne bir de kiracı işletmenin ödediği stopajları beyannamesindeki hesaplanan vergiden mahsup eder. Mülk sahibi, mahsup sonucu ya vergi iadesi alır ya da daha düşük vergi öder. İşyeri sahibi olmanın cazibesi de burada. Konut kira ödemesinde stopaj olmadığından vergi iadesi de söz konusu değil.

İŞYERİ KİRA GELİRİNDE BEYANNAME VERME SINIRI NE KADAR?

2016’da net 24.000 lirayı, brüt 30.000 lirayı aşacak şekilde işyeri kira geliri elde edenler beyanname (1-27 Mart 2017) verecek (GVK Md. 86/1-c). Eğer işyeri basit usuldeki bir mükellefe kiraya verilmişse (veya vergi kesintisi zorunluluğu olmayanlarca kiralanmış ise) beyanname verme sınırı 2016 gelirleri için 1.580 lira

2017’de net 24.000 lirayı, brüt 30.000 lirayı aşacak şekilde işyeri kira geliri elde edenler beyanname (1-25 Mart 2018) verecek (GVK Md. 86/1-c). Eğer işyeri basit usuldeki bir mükellefe kiraya verilmişse (veya vergi kesintisi zorunluluğu olmayanlarca kiralanmış ise) beyanname verme sınırı 2017 gelirleri için 1.600 lira