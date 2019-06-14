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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstinaftan 2 yıl evliliğe 2 yıl nafaka

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
İstinaftan 2 yıl evliliğe 2 yıl nafaka

Nafaka tartışmaları sürerken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında ‘süresiz nafaka verilmeyeceğine’ hükmetti. İstinaf mahkemesi, kararında tarafların yaşları ve kısa evlilik süresini gerekçe yaptı.

DAVA dosyasına göre tekstil işçisi M.E. 2013 yılında İ.E. ile evlendi. M.E’nin çocuk sahibi olma talepleri koca İ.E. tarafından “ilk amaçlarının ev satın alma” olduğu gerekçesiyle sürekli ertelendi. M.E., 1 Temmuz 2015 günü işten eve geldiğinde evdeki bütün eşyalarının alındığını gördü. Evine ne olduğunu anlamaya çalışan kadın, kocası İ.E.’nin yazdığı, “Borcum vardı haciz memurları geldi aldı eşyaları. Ben de terk ettim buraları, sen de annenin evine git. Benden sana hiçbir fayda gelmez. Dilekçeni ver” notunu gördü. Genç kadın yaptığı araştırmalar sonucu eşinin çalıştığı işyerinden ayrıldıktan sonra aynı gün evdeki tüm eşyaları, düğünde takılan ziynet eşyalarını, ev satın almak için bankada biriktirdikleri 25 bin TL’yi alarak sevgilisi Ş.E. ile ortadan kaybolduğunu öğrendi. M.E., eşinin elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini aynı gün kapattığını, ev sahibine ödediği depozitoyu da, “Memlekete taşınıyoruz” diyerek aldığını belirledi. M.E., avukatı Can Ekici aracılığıyla, Bakırköy 1. Aile Mahkemesine başvurarak, maddi ve manevi tazminat ile kocası tarafından alınan ziynet eşyasının değerinin kendisine ödenmesini talep etti.

SEVGİLİSİNDEN ÇOCUK YAPTI

Mahkeme nüfus kayıtları üzerinden yaptığı incelemede, koca İ.E.’nin sevgilisinden bir çocuk sahibi olduğunu tespit etti. Mahkeme koca İ.E.’nin evine ve ailesine bakmaması, evin faturaların ödenmemesi ve aldatma nedeniyle evliliklerinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Ayrıca, dava tarihinden itibaren koca İ.E.’nin eşine 350 TL nafaka ile 20 bin TL maddi ve 20 bin TL manevi tazminat ve ziynet eşyaları için de 31 bin TL ödemesine hükmetti.

KADININ YOKSULLUĞA DÜŞECEĞİ SABİT AMA...

Karar yapılan itiraz üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin taşındı. İstinaf mahkemesi, maddi ve manevi tazminat ve ziynet eşyalarına ilişkin yerel mahkeme kararının doğru olduğuna karar verirken, yoksulluk nafakasına ilişkin olarak sürpriz bir karara imza attı.
İstinaf Mahkemesi, geçen hafta taraflara gönderilen gerekçeli kararında kadına sadece 2 yıl boyunca yoksulluk nafakasına karar verilmesi gerektiğini belirterek, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği sabittir. TMK’nın 169. Madde çerçevesinde tedbir nafakası verilmesi doğru olduğu gibi, yoksuluk nafakasına da karar verilmesi doğrudur. Ancak tarafların yaşları, fiili evlilik süresinin az olduğu gözetildiğinde yoksulluk nafakasının süresiz olarak hüküm altına alınması doğru bulunmamıştır. Kadın yararına aylık 350 TL’den 2 yıllık toplam 8 bin 400 TL toplu yoksulluk nafakasının erkekten tahsili ile kadına verilmesine, karar vermek gerekmiştir.”
İstanbul Barosu avukatlarından Can Ekici, karara tepki göstererek şöyle konuştu: “Bölge adliye mahkemesi’nin söz konusu kararı, henüz süresiz nafaka konusunda yasal bir düzenleme yapılmamış olması da gözetildiğinde son derece hatalıdır. Burada istinaf mahkemesinin nafaka süresini evlilik süresine göre belirlemiş olması da oldukça dikkat çekicidir. Bu karar kısa sürede nafaka konusunda yeni bir düzenleme getirileceğinin de habercisidir.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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