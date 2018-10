İşte son görüntü... Suudilerden inceleme izni

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim Salı günü girdikten sonra bir daha kendisine ulaşılamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili açıklama yaptı. Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili gelişmelerin olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerince yakından takip edildiğini belirten Aksoy, konuyla ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı:



DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

“Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında ev sahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır.”



Türkiye, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji’yi Dışişleri Bakanlığı’na iki kez çağırarak başkonsoloslukta inceleme talebinde bulunmuştu. Riyad yönetiminin, Ankara’nın bu talebine yazılı bir nota ile olumlu yanıt verdiği bildirildi.



GAZETECİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Türk Arap Medya Derneği üyeleri ile yerli ve yabancı gazetecilerin bir haftadır adeta kamp kurdukları konsolosluk önündeki bekleyişleri de devam ediyor. İlk günden beri konsolosluk önündeki bekleyişini sürdüren Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı yaptığı açıklamada şunları söyledi:





SON GÖRÜNTÜSÜ: Washington Post, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girmeden hemen önce çekilen son görüntülerini yayınladı. Haberde, konsolosluğun ön cephesinde 6 adet güvenlik kamerasının olduğu, söz konusu kameralardan bazıları tarafından çekilen görüntülerin polisin elinde bulunduğu ifade edildi.



‘O FOTOĞRAF HER ŞEYİ İSPATLIYOR’

“Geçen hafta bugün (dün) Cemal Kaşıkçı dostumuz bu kapıdan girmişti yürüyerek ancak yürüyerek çıkmamıştı. Geçen haftadan beri bir talepte bulunuyorduk. Bununla ilgili fotoğraf da medyaya düştü. Bu bile ispatlıyor her şeyi. Biz Cemal’in yürüyerek girdiğini ancak yürüyerek çıkmadığını söylemiştik. Suudi yetkililerin her şeyi bildiğini biliyoruz. Suudi Arabistan konsolosluğu o gün kameraların çalışmadığını söyledi. Kameralar yılın tüm günleri çalışıyor ama o gün çalışmıyor. Akıllara soru getirir bu. Lütfen bu olayın peşini bırakmayın. Cemal’in sesi olun. Biz Cemal’i görmek istiyoruz. Sahip çıkıyorum çünkü dostum. Ben bunun peşini bırakmam. İnsan dostunu bırakamaz.



‘TROL HESAPLARDAN PROPAGANDA’

Suudi Arabistanlı medyanın bu olayı örtbas etmek için farklı şeyler yaptıklarını biliyoruz. Trol hesaplardan ‘Katliamı şu ülke yaptı. Türkiye bunun arkasında’ diyerek şunu demek istiyor bu hesaplar: ‘Biz bu olayı yaptık ama başka ülkeye yıkacağız.’ Suudi haber sitelerine baktığımızda öldürüldüğünü kabul ediyorlar ama ‘bunu Türkiye yaptı, bunu Katar yaptı, bunu İhvan yaptı’ diye başka yerlere anlatmaya çalışıyorlar. Bu antipropagandaya karşı bizim cevabımız olacaktır. Bu da Türk yetkililerin ortaya çıkartacağı kanıtlardır.”







5 AY ÖNCE TANIŞMIŞLAR

SUUDİ Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı’nın yazarı olduğu ABD merkezli The Washington Post gazetesine konuştu. Pazartesi günü, Kaşıkçı konusunda Türk polisiyle ikinci kez görüştüğünü söyleyen Cengiz, DNA örnekleri için Kaşıkçı’nın bazı kişisel eşyası ve kıyafetlerini Türk yetkililere teslim ettiğini belirtti.



Cengiz, Kaşıkçı’yla mayıs ayında Ortadoğu konulu bir konferansta tanıştığını söylerken, The Washington Post, “Çift, mayıs ayında bir konferansta tanıştı. Cengiz, Basra Körfezi ülkeleriyle ilgileniyordu ve Kaşıkçı’nın çalışmalarına önceden de hayran olduğunu söyledi. Kaşıkçı konferansta konuşmacıydı, Cengiz ona bir soru sordu. Daha sonra Cengiz onunla daha detaylı konuşmak istediğini söyledi. Köşeye oturdular ve konuşmaya başladılar” ifadelerini kullandı. Hatice Cengiz’in ifadelerine göre, konferanstan sonra iletişimde kalan Kaşıkçı ve Cengiz arasındaki görüşmeler giderek sıklaştı.



ARALARINDA 23 YAŞ FARK VAR

Cengiz’in babasının evliliğe, Kaşıkçı’nın Cengiz’den 23 yaş büyük olması nedeniyle ilk etapta olumsuz baktığı, geçen ay Kaşıkçı’nın kendisini ziyaret etmesinin ardından evliliğe rıza gösterdiği ifade edildi. 59 yaşındaki Kaşıkçı’nın 36 yaşındaki Cengiz’e kısa süre önce bir apartman dairesi aldığı ve Cengiz’e attığı bir mesajda, “Evimiz çok güzel, tıpkı sahibi gibi” ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Hatice Cengiz, Kaşıkçı’nın konsolosluğa girmeden kısa süre önce ‘bir şeylerin’ olacağı düşüncesiyle endişeli olduğunu söyledi.





SUUDİ YETKİLİLER DE GELDİ: Başkonsoloslukta inceleme yapılacağı açıklamasının ardından bazı Suudi Arabistanlı yetkililer de Ankara plakalı otomobillerle gelerek başkonsolosluk binasına girdi.



BBC'YE KORKUSUNU ANLATMIŞ

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmadan 3 gün önce Londra’daki bir konferans sonrasında İngiliz BBC’ye mülakat verdiği ortaya çıktı. Kaşıkçı, röportajda da, “Suudi Arabistan’da büyük bir değişim yaşanıyor. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Eleştiri yapan gazeteciler tutuklanıyor. Tutuklananlar muhalif bile değil. Bu olaylar insanları korkutuyor” dedi. Birçok arkadaşının sebepsiz tutuklandığını duyduğunu ve bu nedenle Suudi Arabistan’a dönmediğini dile getiren Kaşıkçı, “Washington Post gazetesi bana bir alan verdi ve özgürce yazıyorum. Keşke bu fırsat ülkemde verilseydi” dedi.



İÇİNDE ÇOK KUTU OLAN SİYAH ARAÇ

İNGİLİZ The Guardian gazetesi polisin, kamera kayıtlarında görüntülenen ve içinde çok sayıda kutunun olduğu siyah renkte bir aracı aradığını öne sürdü. Kaşıkçı’nın konsolosluğa girişinden iki saat sonra konsolosluk binasını terk eden aracın Kaşıkçı’nın ‘parçalarını’ taşıdığından endişe edildiği ifade edildi. The Guardian’a konuşan bir Türk yetkili, siyah aracın 6 araçlık bir konvoyun parçası olduğunu söyledi.



ABD'DEKİ ELÇİLİK İSTANBUL'A GÖNDERMİŞ

ABD merkezli NBC kanalı, Kaşıkçı’nın nişanlısı ile evlilik için gerekli olan belgeleri ilk olarak ABD’deki Suudi Büyükelçiliği’nden almaya çalıştığını ancak İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’na yönlendirildiğini duyurdu. Habere göre Kaşıkçı, Washington’daki büyükelçiliğe gitmekten de endişe duyuyordu. NBC’ye konuşan Ortadoğu Enstitüsü Direktörü Randa Slim, Kaşıkçı’nın Arabistan’da yaşarken Prens Muhammed bin Selman’a yakın bir isimden tehdit telefonu aldığını, söz konusu kişinin Kaşıkçı’ya “Tweet atamazsın, televizyona çıkamazsın, yazı yazamazsın. Nokta” ifadelerini kullandığını söyledi.







'UÇAKLAR O GÜN İNCELENMEDİ'

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Kaşıkçı’nın uçakla götürüldüğünü ileri sürdü. Aktay şunları söyledi: “Kaşıkçı’nın girdiği İstanbul Konsolosluğu’ndan aynı gün camları siyah film kaplı 6 aracın çıktığı bilgisi var. İki uçağın Arabistan’dan geldiği tespit edildi. Kaşıkçı’dan hemen önce Suudi Arabistan’dan uçakla gelen 15 kişi camları siyah film kaplı 6 araç ile konsolosluğa giriş yapıyor. Kaşıkçı’nın öldürüldükten sonra konsolosluktan çıkarıldığını ve bu uçakla götürüldüğünü düşünüyoruz. Uçağın içinde o gün herhangi bir inceleme yapılmadı.” / Gizem KARAKIŞ - ANKARA



TÜRK ÇALIŞANLARA İZİN VERİLMİŞ

GAZETECİ Cemal Kaşıkçı’nın gittiği gün Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndaolağandışı hareketlilik yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre, 2 Ekim Salı günü binada çalışan 28 Türk’e, diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi. 4 Ekim’de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı. Binadaki birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürüldü. Dün de saat 21.30’da ellerinde çanta ile konsolosluğa giren ve içeride 1 saat kalan 3 kişinin bazı kapı kilitlerini değiştirdiği, bazı kapıların ise kilidini açtığı öğrenildi. / Cansel KİRAZ - DHA



'ÇAĞRIDA BULUNDUK'

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumu konusunda hiçbir şey bilmediğini, akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan yetkilileriyle henüz görüşmediğini ancak görüşeceğini söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ABD’nin üst düzey yetkililerinin Suudi Arabistan ile iletişime geçtiğini belirterek, “Suudi Arabistan hükümetine konu hakkında derinlemesine bir araştırma yapmaları için çağrıda bulunduk” dedi. Cemal Kaşıkçı konusunda açıklama yapan bir diğer ABD’li yetkili ise Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham oldu. Graham sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şu konuda hemfikiriz, eğer Suudi Arabistan hükümetinin suçlu olduğu iddialarının doğruluk payı varsa, ABD-Suudi Arabistan ilişkileri ciddi darbe alacaktır. Ödenecek ağır bir bedel olacak” ifadelerini kullandı.



'ŞOKE EDİCİ GELİŞME'

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan’a Türkiye ile işbirliği yapma çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, “Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda ortadan kaybolmasından ciddi endişe duyuyoruz” dedi. Sözcü Shamdasani, ‘Kaşıkçı’nın öldürüldüğü’ yönünde basında çıkan haberlerin doğru olması durumunda, bunun ‘gerçekten şok edici’ bir gelişme olduğunu vurguladı. Türk makamlarının halihazırda Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlattığının hatırlatılması üzerine Shamdasani, “(Suudi Arabistan’a Türkiye ile) İşbirliği yapma çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.



DÜNYADAN TEPKİLER

- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini, AB’nin Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan’dan soruşturma açmasını beklediğini açıkladı.



- Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Suudi Arabistan’a, Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında derhal açıklama yapma çağrısında bulundu.



- Uluslararası Af Örgütü, gelen haber ve iddialar doğrultusunda, “Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’da İstanbul’a gelen bir grup tarafından planlanmış bir cinayetin kurbanı olabileceğine” işaret etti.



- Amerikan düşünce kuruluşu Freedom House Başkanı Michael J. Abramowitz, “Suudi yönetimini eleştirmeye kalkanlara yönelik saldırılar geniş çapta artıyor. Hiçbir uluslararası sınır onları koruyacak durumda değil” dedi.