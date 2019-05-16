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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İHA
16.05.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o ağaç! Tam 1300 yaşında...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Haydar köyündeki 1300 yaşındaki zeytin ağacından bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında, "Mersin'in Mut ilçesinde 1300 yaşında olan zeytin ağacı var. Onun için Mut'a gitmemiz lazım. O ağacı bir göreceğiz" dedi.

Yerden yüksekliği 5, gövde çapı ise 6 metreyi bulan ağaçtan bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edilirken, bölge halkı Erdoğan'ın ağacı görmeye gelecek olmasından memnun olduklarını söyledi. Öte yandan tarihi ağaçtan toplanan zeytinlerin fabrikada işlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderileceği öğrenildi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğanın bahsettiği o ağaç Tam 1300 yaşında...

BAKIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Erdoğan’ın bu konuşması üzerine Haydar Mahallesi'nde hummalı bir çalışma başlatıldı. Mahalle yolları ve zeytin ağacının bulunduğu alanda Mut Belediyesi işçileri bakım çalışmalarına başladı.

Zeytin ağacını yerinde gören Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, “Cumhurbaşkanımızın iftar programında bahsettiği zeytin ağacı Anıtlar Kurulunca anıt ağaç olarak tescil edilmiştir. İnşallah Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Kendisini burada misafir edeceğiz. Zeytin ağacımız yaklaşık 150 ila 200 kilogram zeytin vermektedir. Burada ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanımızı Silifke’ye Yörüklerle birlikte kara çadırımızda iftara davet ediyoruz. 1300 yıllık tarihe sahip olan ağacımızın gövde çapı 8 metre olup birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır” dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğanın bahsettiği o ağaç Tam 1300 yaşında...

Zeytin ağacı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.12.2009 tarih ve 5577 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa gereği “Anıt Ağaç” olarak tecil edilirken, Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün 10.02.2010 tarih ve 124 sayılı yazıları ile yaşının 1300 yıl olarak tespit edildiği bildirildi.

Geçen yıl 1300 yıllık anıt ağaçtan toplanan zeytinlerden çıkarılan 2,5 litre yağ, açık artırmada 20 bin liraya alıcı bulmuştu.

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