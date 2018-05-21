İşte CHP'nin listesinde son anda değişen isimler

Mevcut vekiller Ali Şeker ve Özkan Yalım yeniden seçilecek sırada aday gösterildi.

Dün gece sızan listede yer almadığı iddia edilen Ali Şeker daha önce 3. bölgeden vekil olmuşken, 24 Haziran için İstanbul 2.Bölge 8.sıradan aday gösterildi. Özkan Yalım ise Uşak 1. sıra adayı oldu.

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan dünkü listede İstanbul’dan aday gösterilirken, bugün değişiklik yapılarak yeniden İzmir 1. bölgeden liste başı olarak aday yapıldı.

KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı.

İNCE'NİN EKİBİNDEN ÜÇ İSİM SEÇİLEBİLECEK YERDEN ADAY

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ekibinden sayılan üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan ise tekrar aday gösterilmedi.

KILIÇDAROĞLU O FOTOĞRAFLA PAYLAŞTI

Listenin YSK'ya teslim edilmesinden sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk açıklamayı Twitter'dan yaptı. Dün Taksim'de çekilen ve sosyal medyada yayılan fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye, çocukların sokaklarda uyumak zorunda kaldığı bir ülke olmayı hak etmiyor. 24 Haziran'dan sonra ülkemizde sosyal adaleti sağlayacağız; çocuklarımızın yataklarında huzur içinde uyuyacağı, sokaklarda ve parklarda özgürce oynayacağı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz!" diye yazdı.

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